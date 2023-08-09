Zoom'dan "izinsiz yapay zeka kullandığına" ilişkin iddialar sonrası dikkat çeken adım

BBC'nin haberine göre, Zoom'un, haziranda kullanıma soktuğu, kullanıcıların katıldığı oturumları kayıt altına almak gerekmeksizin özetleyen yapay zeka destekli yeni özelliği, uzmanların ve kullanıcıların eleştirilerine neden oldu.

Tepkilerin ardından çevrim içi video konferans uygulaması, hizmet şartlarını "Zoom ses, video ve sohbet içeriğini izniniz olmadan yapay zeka modelini eğitmek için kullanmayacak" şeklinde güncelledi.

VERİ KORUMA UZMANINDAN "ÇOK FAZLA ÖZGÜRLÜK TANIYOR" ELEŞTİRİSİ GELMİŞTİ

Bazı uzmanlar, haziranda başlatılan yapay zeka destekli özelliğin, Zoom'un gerekenden daha fazla kullanıcı bilgilerinin erişimine izin verebileceği konusunda uyarmıştı.

Veri koruma uzmanı Robert Bateman ise "Hizmet şartları, hizmet sağlayıcıya (Zoom) kullanıcı bilgilerini farklı amaçlar için kullanılabilecek çok fazla özgürlük tanıyor." diyerek uygulamayı eleştirmişti. (AA)

