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Zoom WhatsApp özelliği kazanıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.10.2020 10:14 | Son Güncelleme

Zoom, WhatsApp'taki bir özelliği daha bünyesine ekliyor. Uzaktan eğitim döneminde sıklıkla kullanılan Zoom, WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme özelliğini bundan böyle masaüstü sürümünde ve Android, iOS uygulamasında sunacak.

Zoom WhatsApp özelliği kazanıyor!

Zoom koronavirüs döneminde kullanıcı sayısını artıran platformlardan biri. Pandemi ile birlikte uzaktan çalışmanın ve uzaktan eğitimin ön plana çıkmasıyla toplantılar, sunumlar ve dersler görüntülü konuşma uygulamaları üzerinden yapılmaya başlandı. Bu uygulamalardan biri de Zoom oldu. Zoom şimdi ise güvenlik konusunda önemli bir adım atıyor.

ZOOM'DAN UÇTAN UCA ŞİFRELEME ADIMI

WhatsApp uygulaması, uçtan uca şifreleme özelliğini uzunca bir süredir bünyesinde barındırıyor. The Verge'ün haberine göre, WhatsApp'ta sohbetlerin üçüncül kişiler tarafından okunmasını engelleyen bu güvenlik özelliği, artık Zoom'da da karşımıza çıkacak. Zoom uçtan uca şifreleme özelliğini kullanıcılarına sunmaya başlayacak.

zoom

BÜTÜN PLATFORMLARA GELECEK

Zoom uçtan uca şifreleme özelliği, Zoom'un bulunduğu tüm platformlarda yer alacak. Yani Zoom masaüstü uygulamasında, Android ve iOS için Zoom uygulamasında uçtan uca şifreleme özelliği ile güvenlik sağlanacak.

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