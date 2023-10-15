Zorlu dikkat testi: İki resim arasındaki 7 farkı 15 saniyede bulanlar dahi kabul ediliyor!

Zekayı geliştirmek ve bilişsel işlevleri yüksek tutmak için günlük bir bulmaca ile zihin egzersizi yapmak oldukça fayda gösteriyor. Aşağıdaki görselde yer alan iki resim arasındaki fark bulmaca ile hem dikkat ve görsel zekanızı ölçebilir hem de zihin egzersizi yapabilirsiniz. Peki, iki resimdeki 7 farkı 15 saniyede bulabilecek misiniz? Yalnızca keskin gözlerin çözebildiği o test ve cevapları haberimizde.

Bu resimde elinde içecek tutan bir maymun yer alıyor. İlk bakışta tamamen aynı gibi gözüken bu iki görsel arasında toplam 7 adet fark bulunuyor. Yalnızca süper zekiler iki resim arasındaki 7 farklı 15 saniyede bulabiliyor. Resimdeki 7 farkı bulanların sayısı çok az. Peki, siz bulabildiniz mi? Fark bulmacanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

FARK BULMACANIN CEVABI

Birinci fark: Resmin sol üst köşesineki ağaç yaprakları ikinci resimde yer almıyor.

İkinci fark: Resmin sol tarafında maymunun arkasındaki palmiye ağacı ikinci resimde yok.

Üçüncü fark: Maymunun sol kulağı diğer resimden farklı.

Dördüncü fark: Maymunun saçının sol tarafı ikinci resimde farklı.

Beşinci fark: Sol resimde maymunun tişörtünde ‘Hello Summer’ sağdaki görselde sadece ‘Hello’ yazıyor.

Altıncı fark: Soldaki resimde maymunun kuyruğu uzunken sağ taraftaki resimde kısa olduğu görülüyor.

Yedinci fark: Sağ tarafta yer alan ağaç yapraklarının diğer resimde yer almıyor.





