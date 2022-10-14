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Trafik sigortası yol yardım kaç kez çekici hizmeti verir? Zorunlu trafik sigortasında çekici hizmeti var mı?

14.10.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zorunlu trafik sigortası her araç sahibinin mutlaka yaptırması gereken ve diğer sigortalardan farklı olarak yaşanabilecek herhangi bir kazada üçüncü şahısları korumaya yönelik bir sigorta çeşididir. Sigorta şirketleri sigortalı araç sahiplerine ek poliçeler sunarak geniş kapsamlı poliçeler de hazırlayabilirler. Bu bağlamda zorunlu trafik sigortasında çekici hizmeti var mı?

Trafik sigortası yol yardım kaç kez çekici hizmeti verir? Zorunlu trafik sigortasında çekici hizmeti var mı?

İçindekiler

  • Zorunlu Trafik Sigortasında Çekici Hizmeti Var mı?
  • Trafik Sigortası Yol Yardım Kaç Kez Çekici Hizmeti Verir?

Trafik sigortası yaptırırken poliçelerin neleri kapsayıp kapsamadığına dikkat edilmesi gerekir. Aksi takdirde poliçede yer almayan olumsuz bir durumla karşılaşıldığı zaman bu duruma yönelik masraflar, şahısların kendileri tarafından karşılanır. Bu kapsamda trafik sigortası çekici hizmeti de ek poliçe kapsamına girer.

Zorunlu Trafik Sigortasında Çekici Hizmeti Var mı?

Çekici hizmeti, motorlu taşıtların şehirler arası ya da şehir içinde olan yollarda yaşanılan herhangi aksilik sonucunda aracın çalışamaz hale gelmesi ile yararlanılan bir hizmettir. Zorunlu trafik sigortası kapsamında olmayan çekici hizmeti, araç sigortasının ek teminatları arasında yer alır. Ek teminat kapsamında olan ve en faydalı hizmetlerden biri olan çekici hizmeti sayesinde aracın yolda kalması sonucu herhangi bir çekici firması aranarak sorunun çözülmesi mümkün hale gelir.

Genel olarak ek poliçeler ile trafik sigortasında bulunan çekici hizmeti, trafik sigortası yapan firmalarda uygun fiyatlı olarak araç kullanıcılarına sunulur. En çok merak edilen konular arasında yer alan trafik sigortası çekici ücretini karşılar mı konusu ise şu şekilde açıklanabilir; trafik sigortası yapılırken ek poliçeler ile trafik sigortası sahibi sigorta firmasının çekici hizmetinden de faydalanmak mümkündür. Sigorta firmasının çekici hizmetini kullanmak, normal bir çekici hizmetine göre daha güvenlidir.

Trafik Sigortası Yol Yardım Kaç Kez Çekici Hizmeti Verir?

Araç sahipleri her ne kadar dönem dönem araç bakımlarını yaptırmış olsalar da bu bakımlar tam olarak yeterli olmayabilir. Beklenmedik arızalara ve kazalara karşı yol yardım hizmeti teminatları bulunur. Yol yardım hizmetleri en zor zamanda, araç yolda kaldığı zaman tüm hizmetleri ile aracı kurtarmaya yönelik çalışır. Sigorta yol yardım içinde yer alan çekici hizmeti, 10 yıldan büyük araçlar için 1 kez olarak yardımda bulunur. Diğer araçlar için ise en fazla 4 defa yardım hizmeti sunar. Hazırlanan poliçelerde çekici hizmeti sayısı sınırlanır. Poliçeden poliçeye ve sigorta şirketlerine göre bu sayılar değişiklik gösterebilir. Yol yardım hizmeti neleri kapsar sorusu şu şekilde açıklanabilir:

  • Araç kaza yaptığı ya da bozulduğu zamanlarda aracı çekme hizmeti ile en yakın anlaşmalı servise götürülmesi,
  • Araç yakıtı bittiği için yolda kalmışsa yakıt temin edilmesi ya da en yakın benzin istasyonuna ulaştırılmasını sağlaması,
  • Aracın lastiği patlamış ise lastik değişim hizmeti,
  • Araç anahtarının bozulması, kaybolması ya da unutulması gibi durumlarda çilingir hizmeti sunar.

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Anahtar Kelimeler:
trafik sigortası
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