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Zynga Peak'in ardından Türk oyun şirketi Rollic Games'i de satın alıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.08.2020 09:51 | Son Güncelleme

Zynga, Rollic Games'i satın almak üzere. Zynga tarafından yapılan açıklamaya göre, Peak Games'in ardından bir başka Türk mobil oyun şirketi Rollic Games'te Zynga bünyesine geçecek. Anlaşmanın bedeli ise 168 milyon dolar.

Zynga Peak'in ardından Türk oyun şirketi Rollic Games'i de satın alıyor!

Peak Games'i hatırlarsınız. Türkiye'nin ilk unicorn'u olan Peak Games, geride bıraktığımız Haziran ayında Zynga'ya satıldı. Zynga, bunun için tam 1,8 milyar dolarlık rekor bir anlaşma imzaladı. Ancak bu hamle Zynga'yı durdurmuşa benzemiyor. Zira, bir başka oyun şirketi Zynga bünyesine geçmek üzere. O şirket, Rollic Games'in ta kendisi.

ROLLİC GAMES ZYNGA'YA KATILIYOR

G Knots 3D, Tangle Master 3D ve Repair Master 3D gibi mobil oyunları bulunan Rollic, Reuters'ın aktardığına göre 168 milyon dolar nakit karşılığında Zynga'ya satılacak. Ancak anlaşma bununla da bitmeyecek. İlk etapta Rollic'in yüzde 80'i Zynga'a geçecek. Geriye kalan yüzde 20'lik bölüm ise 3 yıl içinde kademeli olarak Zynga'ya katılacak. 3 yıl sonra ise şirketin tamamı Zynga bünyesinde faaliyetlerini sürdürmeye başlayacak. Zynga İcra Kurulu Başkanı Frank Gibeau ise anlaşma hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

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EN HIZLI BÜYÜYEN OYUNLAR ONLAR

Frank Gibeau, Rollic'in de bulunduğu hypercusual türü mobil oyunların, mobil cihazlarda en hızlı büyüyen kategori olduğunu söyleyerek, satın almanın yeni kullanıcılar kazanmak adına harika bir yol olduğunu belirtti.

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