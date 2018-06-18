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34 yaş küçük kocası öldürülen İngiliz kadın Sri Lanka'da mahsur kaldı!

DÜNYA HABERLERİ  | 18.06.2018 15:41 | Son Güncelleme

Güney Asya ülkesi Sri Lanka şu günlerde bir garip aşk hikayesine ev sahipliği yapıyor. 60 yaşındaki İngiliz Diane de Zoysa 2012 yılında kendinden 34 yaş küçük Sri Lanka'lı bir gençle evlendi.

34 yaş küçük kocası öldürülen İngiliz kadın Sri Lanka'da mahsur kaldı!

Ancak şanssız kadın geç bulduğu eşini 7 ay sonra kaybetti. Bir cinayete kurban giden eşinin ardından kadın dönüş masraflarını karşılayamadığı için bir yıldır Sri Lanka'da mahsur kalmış durumda.

Aynı zamanda eşinin ailesine maddi anlamda destek çıkan kadın borç batağında yüzdüğünü belirtiyor.

Edinburgh'daki evini de satıp 2016 yılında Priyanjana'ya, ölen eşinin ailesinin yanına taşınan kadın aileye evleri için 100 bin euro, minibüs çekerek para kazanabilmeleri için 31 bin Euro verdiğini belirtti.

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Zoysa son bir yıldır bir avukat bularak ölen eşinin ailesinin üzerine kayıtlı malları tekrar geri almak için uğraşıyor ancak aile bu konuda pek de niyetli değil.

Kendimi burada kapan kısılmış gibi hissediyorum diyen Zoysa "sanırrım burada öleceğim" ifadeleriyle çaresizliğini dile döküyor.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre akanlık Zoysa'ya yardım için çalışmaları başlattı.

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