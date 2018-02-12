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ABD'den teröre büyük destek!

DÜNYA HABERLERİ | 12.02.2018 20:19 | Son Güncelleme

Pentagon, 2019 bütçesinde, SDG adını kullanan PYD/PKK'ya eğit-donat için 300, örgüte kurdurulan sınır güvenlik gücü için de 250 milyon dolar ayırdı.

ABD'den teröre büyük destek!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2019 yılı için hazırlanan bütçe tasarısında DEAŞ ile mücadele kapsamında, SDG ismini kullanan PYD/PKK'ya eğit-donat için 300 milyon, “DEAŞ karşıtı misyona ilişkin sınır güvenlik ihtiyaçları” için de 250 milyon dolar olmak üzere toplam 550 milyon dolar ayırdı.

Pentagon, 2019 mali yılı savunma bütçesi tasarısını açıkladı.

PKK'YA 550 MİLYON DOLAR

AA muhabirinin Pentagon’dan edindiği genel bütçe tasarı belgesinde ABD, 2018 mali yılında toplam 1,8 milyar dolar ayırdığı "DEAŞ karşıtı operasyonlar kapsamında Irak ve Suriye’de eğit-donat programına" 2019 mali yılı için 1.4 milyar talep etti.

Pentagon, 2018 mali yılı bütçesinde SDG ismini kullanan terör örgütü PYD/PKK’nın da aralarında bulunduğu ABD’nin Suriye’deki ortaklarına 500 milyon dolar ayırmışken, bu rakam 2019 mali yılı için 550 milyon dolara çıkarıldı. Irak’ta peşmerge ve Irak ordusunun eğitimi ve teçhizat yardımı için ise 850 milyon dolar ayrıldı.

PKK'YA FON AYRILIYOR

ABD öncülüğündeki koalisyonun önce 30 bin kişiden oluşacak sınır güvenlik gücü olarak açıkladığı, ancak daha sonra "iç güvenlik ve istikrar gücü" olarak nitelendirdiği SDG kamuflajı altındaki PYD/PKK ordusu için de fon ayrılmış olması dikkat çekti.

Belgede Suriye için 300 milyon doların yanı sıra “DEAŞ karşıtı misyona ilişkin sınır güvenlik ihtiyaçları” için de 250 milyon dolar ayrıldığı ifade edildi.

TOPLAM BÜTÇEDE 80 MİLYON DOLAR ARTIŞ

2018 mali yılı için Pentagon tarafından hazırlanan ilk tasarıda toplam bütçe 606 milyar dolar talep edilmişkenken, 2019 mali yılı için talep edilen rakam 80 milyar dolar artırılarak 686 milyar dolara çıkarıldı.

Kongre’nin Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası başlığı ile nihai tashihatlar yaptığı 2018 mali yılı savunma bütçesinin toplamda 692 milyar dolara çıkarıldığı göz önüne alındığında 2019 savunma bütçesinin 800 milyar dolara yaklaşacağı ifade ediliyor.

SAVAŞ FONUNDA 23 MİLYAR DOLAR ARTIŞ

ABD’de savaş fonu olarak da bilinen Savunma Bütçesinde Muhtemel Dış Operasyonlar Fonu için 2018 mali yılı için 65,8 milyar dolar ayrılmışken, 2019 mali yılı için talep edilen rakam 23.2 milyar dolar artırılarak 89 milyar dolara çıkarıldı.

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ABD PKK terör

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Okuyucu Yorumları 34 yorum
bu kadar dalga geçilirmi türk milletiyle ya.. bu reis ne hale getirdi ülkeyi ya . gülermisin ağlarmısın...
Almanya'ya nasıl eyyyyy almanya denip incirlikten atıldıysa abd ye de demenin zamanı geldi de geçiyor bile. bunu diyemezseniz size yaziklar olsun...
onunda zamanı gelecek ekrem kardes inşallah Yakındır
adi kalleş amerika
Çok ciddi diplomasi işletmemiz gerekli.
Korkunç ben inanamıyorum hiç mi vicdan yok bunlar nsl insanlar
Çakallar farklı kılıklarla yorumlar yapıyorlar Bir gün Önce PYD PKK yada yancılarına destek veren yorum yapanlar, bugün Milletin Omuz omuza olduğu AFRİN meselesinde , sanki Milletten tarafmış gibi görünüp; laf canbazlıklarıyla AFRİN harekatına olan Desteği kırmaya çalışıyorlar nafile çaba Bu haberdede dökülürler büyük ihtimalle çoğu haberin altına yazdıkları gibi Boşa uğraşmayın yada Uğraşın sıkıntı yok ALAYINIZA TIPA MEVCUTTUR
eeeeyyyy amerika
teröre verdiğin ve harcayacağın son paran olur ve inşallah batan bir ülke olursun
Bir terör örgütünden diğerine destek ...Ama işe yaramayacak. Siyonistlerin düşmanı ve onlara karşı savaşacak bu dünyada on milyonlarca kişi var. Asla başedemeyeceksiniz
reis amerikaya ayar verir.
NATO bitti!Yaşasın yeni ittifaklar..
Abd ile tüm ilişkiler durdurulmalı 1 değil 5 değil hala müttefik vs. diye bahsediliyor...
Buyuk savas yaklasiyor,ortalik kizisiyor, yavas yavas kiyamet alemetlerinden de oluyor, Allah sonumuzu Hayiretsin
abd bize hep düşmandı senelerdir gırgır geçmiş bizimle hadlerini bildireceğiz incirlikten atacağız inş
bas dolarlı dağıt herkese
Mevlüt efendi hala Amerikanın adım atmasını bekliyordunuz onlar maalesef teröristlerden yana adım attı sıra sizde; siz de eğer İncirlik üssünü ve kastamonu küredeki radarı kapatmazsanız sözlerinizin ya da amerikaya güya kafa tutmanızın TIRT olduğunu iyice açıklamış olcaksınız...
Sözde devrimci sosyalistiz emperyalizme karşıyız diten katil pkk pyd amerikan emperyalizmin taşerön kuklası
telaşeye gerek yok abd'e ypg'de 2019 göremez. bu siyaset,başkan ve deriniyle..
BİZE DÜŞMAN BAŞKASINA DOST OLUYOR BUNU KAVRAMAK İÇİN MÜNECCİM OLMAYA GEREK YOK ATATÜRK HİÇ BİR DÜŞMANINA TERÖRİT DEMEDİ AMA ÖLÜMÜNE SAVAŞTI SAVAŞTA ÖLEN GAYRİ MÜSLÜMLERİ MİSAFİR MUAMELESİ YAPTI HALA TÜRK TOPRAKLARINDA MİSAFİR MUAMELESİ GÖRÜRÜYOR ANZAKLAR İNGİLİZLER FRANSIZLAR İNSANI ÖLDÜRMEK NE OLURASA OLSUN HİÇ BİR KİTAPTA YERİ YOK ANCAN VATAN TOPRAGINA SALDIMADIKCA
ABD de pentagon ve Cia yani yahudiler kendi başına büyük kararlar alıyor. Başkan söz geçiremiyor. Ulkemizi feto ile bolmek istediler.simdi başka planlari var.Ama biz buna dur dedik ve bunlarla savaşı afrinde başlattik. Buda tamamen reisin kararliligiyla oldu. Ruslari zorla cikartti bölgeden. Sefer bizim zafer Allah ın
38 yaşındayım.30 yıldır gündemi takip eder ve okurum. Bir puzzle gibi herşeyi birleştirip akıl yürüttügümde,Ögrendigim en önemli şey, Türk solu ve CHP Amerikan emperyalizminin bekçi köpeğidir
Biz bu abd ye hala müttefikiz diyoruz değil mi?
ülkemizde hala onlarca üsü var ABD en önemliside incirlik yani amerika bunları yapması içinde bizde destek veriyoruz burda yazıp atması kolay çuvaldızı önce kendimize batırmalıyız
Dolar ile gelen nakdini turkiyede altına çevirecek çıkarken bozacak gidecek zam bile gelmez zam yap hesabini.
bu bir savaş sebebidir kapatın artık üslerini ve hava sahasına uçuş izni yok el koyuyoruz
Amerika ya 50 defa gidip geldiniz ne .ok yediniz orda çok merak ediyorum
parasını petrol den çıkaracaklar terör demek abd demek abd demek terör demek
amerikaya rest çekip sırtımızı dönecek kadar delikanlı ve milliyetçiysen görelip seni tayyip bey bu kadar rezillikten ve kalleşlikten sonra hala biz müttefikiz diyebilirseniz hepinizin kanında bir sorun vardır.. abd ile olan tüm ilişkiler koparılmalı ab içinde aynı şekilde bizim komşumuz rusya dır abd nin üsleri kapatılsın ve tüm sıcak ilişkiler rusya ve çinle gerçekleştirilsin.. büyük asya topluluğu birliği oluşturulsun.. ve bir daha abd nin hiç bir isteğine tolerans verilmesin.. biraz sesinizi yükseltin ama boş atmadan adam gibi icraat ile yapın
paranın malubiyetine şahit olucaz yani hepberaber
adamlar gözünün içine baka baka yardım yapıyor bence ilişkiler kopmuş abd den güven beklemenin anlamı yok açık açık düşmanlık yapıyor ...
Zıkkımın KÖKÜNÜ de VERSİNLER ! ! ! Saygılarımla.
ABD nin işi bu.Dünyanın her yerinde katliam yapıyor.Bile bile koltuk sevdalıları bunlara yardım ediyor.Hala yanlıştan dönmezsek ortadoğu bizim içinde cehennem olmaya devam edecek.En kötü komşu katil emperyalizm en iyidir.
kafanızı yormayın arkadaşlar. verebildiği kadar versin ellerinden nasıl olsa alacağız.abd elçimizin televizyon tv gezip anlatmaları lazım.anlatamıyorsa onlarıda değiştirelim.
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