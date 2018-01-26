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Afrin'de korkunç tuzak deşifre oldu!

DÜNYA HABERLERİ | 26.01.2018 09:11 | Son Güncelleme 5 saat önce

Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatına ilişkin istihbarat çalışmaları sonucu sinsi bir tuzak deşifre oldu. Terör örgütü PKK/PYD'nin bölgedeki bazı köylerde halka ‘zehirli yemek’ verdiği ortaya çıktı.

Afrin'de korkunç tuzak deşifre oldu!

Köylülerden, Özgür Suriye Ordusu savaşçılarına ‘ikram’ görüntüsü altında içine zehir katılmış yemek göndermelerini isteyen teröristlerin bu talimatı, güvenlik birimlerince fark edildi. Bu nedenle sahadaki birliklere, “Türkiye’den gönderilenler hariç, tüm ikramları geri çevirin” emri verildi. Bunun yanında özellikle ilçe batısındaki yüksek rakımlı arazide tutunamayan PKK, Amanos dağlarını gözden çıkardı.

Yeni Şafak'ın haberine göre, PKK, Afrin dışında ikinci savunma hattı kurma kararı aldı. Yerleşim birimlerinde bu yönde konuşlanan teröristler, her biri gözetleme noktasına çevrilmiş evlere ‘canlı kalkan’ olarak kullanmak üzere sivilleri yerleştiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
TSK Suriye PKK PYD YPG Afrin Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
bunlarda kendilerini uyanik saniyor. bunu doguda turk askeri yapar. bulunan magara ve inlerdeki yemeklere zehir katip uzaklasilir. sonra gelirsinki iki les. bizden kapmislar
yapar bu ermeni tohumlari kahbelik iclerinde nede olsa sorsan kürt halkinin menfatleri icin yapiyoruz herseyi derler
BÖYLE YALAN HABERLERDE SABAH SABAH ÇEKİLMİYOR.ANLADIK BUNLAR GERÇEKTEN KATİL APONUN TERÖRİSTLERİ,AMA SAVAŞTA OLSA İLKELİ OLUN.ÜLKE YALANLA YÖNETİLMEZ.
eyy pkk siz kürdün sictigi bok oLamazsiniz. Kürt dinine bagLidir hangi kitapta yazar masumLarı atesin onune atmak !.. zerre yüreginiz yetiyosa cikin Mehmetcigin karşısına...
zuker seni bi zukerim altı ay bulanık görürsün Askerime laf etme
ufurukten teyare selam söyle o yare bilin bakalım bu nedir...
valla bunu pkklı namussuzlar yapar türkiyede eşek at eti domuz eti satılmaz yapan namussuzlar hemen cezalandırılır tabiii para cezası paraya tapan bir iktidarımız var
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