Ajanslar acil koduyla geçti! Irak, IŞİD toplantısını bomba yağmuruna tuttu!

Irak, sınırın Suriye tarafındaki Hacin'de hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Terör örgütü IŞİD'in lider kadrosunun toplantı yaptığı ev, F-16 savaş uçakları tarafından imha edildi.

VURALANLAR ARASINDA BAĞDADİ'NİN YARDIMCISI VE MEDYA EMİRİ DE VAR



Resmi açıklamaya göre, IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'nin en yakınındaki bazı isimlerin de yer aldığı 45 IŞİD teröristi öldü. Vurulan isimler arasında, Bağdadi'nin savaş konseyi yardımcısı ile medya emiri de var.

Haziran 2014'te Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'da hilafet ilan eden örgüt, sonraki aylarda Irak ve Suriye topraklarının çoğunu işgal etmişti.

ÜÇ YIL İÇERİSİNDE IRAK'TAKİ TOPRAKLARININ NEREDEYSE TAMAMINI KAYBETTİ



Irak ordu birlikleri ve uluslararası koalisyon, teröristleri dokuz ay süren büyük operasyonla Temmuz 2017'de Musul'dan çıkarmayı başardı. Örgüt yaklaşık üç yıl içinde Irak'taki topraklarının neredeyse tümünü kaybetti, yalnızca kimsenin yaşamadığı batıdaki çöl topraklarında militanlar var.

İç savaş ülkesi Suriye'de ise neredeyse Akdeniz kıyısına kadar yaklaşan örgüte ilk darbeyi Türkiye vurdu. Fırat Kalkanı Harekâtı'nı Ağustos 2016'da başlatan Türkiye, Cerablus-Azez hattını kısa sürede katillerden temizledi. IŞİD'in batıdaki kalesi El Bab ise Şubat 2017'de kurtarıldı.