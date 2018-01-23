Almanya’da PYD/PKK yandaşları Türk yolculara saldırdı

Hannover polisinden yapılan açıklamada, havalimanında çıkan olayda tarafları ayırmak için polisin biber gazı kullandığı belirtildi. Bir Türk hava yolu şirketine karşı yapılan havalimanındaki gösterinin polisten izin alınmadan düzenlendiği ifade edilen açıklamada, olayda 2 kişinin hafif yaralandığı aktarıldı.
180 KİŞİ KAVGAYA KARIŞTI
Açıklamada, olaya ilişkin yaralama ve mala zarar vermekten bazı kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Hannoversche Allgemeine Zeitung gazetesinin haberinde, havalimanının “Terminal B” bölümünde yaklaşık 180 kişinin kavgaya karıştığı ifade edilerek olaydan dolayı İstanbul’a gidecek bir uçağın kalkışının yarım saatten fazla geciktiği aktarıldı.
Terör örgütü PYD/PKK yandaşları dün gece de Almanya'da 2 camiye saldırılarda bulunmuştu.
(AA)
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