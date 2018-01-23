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Almanya’da PYD/PKK yandaşları Türk yolculara saldırdı

DÜNYA HABERLERİ | 23.01.2018 02:53 | Son Güncelleme 11 saat önce

Almanya'nın Hannover-Langenhagen Havalimanı’nda, izinsiz gösteri yapan terör örgütü PYD/PKK yandaşları Türk yolculara saldırdı. Bazı Alman gazetelerin internet sayfalarındaki görüntülerde, Hannover-Langenhagen Havalimanı'nda terör örgütü yandaşlarının yaptığı gösteride pankart ve bez parçalarını taşıdıkları sopalarla buradaki Türk yolculara saldırdığı yer aldı.

Hannover polisinden yapılan açıklamada, havalimanında çıkan olayda tarafları ayırmak için polisin biber gazı kullandığı belirtildi. Bir Türk hava yolu şirketine karşı yapılan havalimanındaki gösterinin polisten izin alınmadan düzenlendiği ifade edilen açıklamada, olayda 2 kişinin hafif yaralandığı aktarıldı.

180 KİŞİ KAVGAYA KARIŞTI

Açıklamada, olaya ilişkin yaralama ve mala zarar vermekten bazı kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Hannoversche Allgemeine Zeitung gazetesinin haberinde, havalimanının “Terminal B” bölümünde yaklaşık 180 kişinin kavgaya karıştığı ifade edilerek olaydan dolayı İstanbul’a gidecek bir uçağın kalkışının yarım saatten fazla geciktiği aktarıldı.

Terör örgütü PYD/PKK yandaşları dün gece de Almanya'da 2 camiye saldırılarda bulunmuştu.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
kavga saldırı Almanya Türk yolcular PYD/PKK Hannover-Langenhagen Havalimanı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
yalan söylemeyin iki tarafli saldiri vardi ve alman polisi ordaydi
almanya denen terör sevici ülke daha ne kadar bu alçakları ülkenizde barındırıp saklayacaksınız kendi yaşadığı topraklara ihanet etmekte tereddüt etmeyen bu teröristler umarım bir gün başınıza dert olur yalvarırsınız Türkiyeye kurtarın bizi bunlardan diyerek görürüz hayattayken.
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