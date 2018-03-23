HABER

Arkadaşının makatına basınçlı hava pompası soktu

DÜNYA HABERLERİ  | 23.03.2018 08:44 | Son Güncelleme

Hindistan'da kendi tavsiyesi ile çalışmaya başlayan iş arkadaşı tarafından makatına basınçlı hava pompası sokulan adam, iç organlarının ağır hasar görmesi sonucu hayatını kaybetti.

Arkadaşının makatına basınçlı hava pompası soktu

Hindistan'ın Delhi şehrinde bir fabrika işçisi, iş arkadaşının makatına basınçlı hava pompasını sokarak ölümüne sebep oldu.

Delhi yakınlarındaki bir köyde bulunan kontraplak üretim tesisinde yaşanan olayda Ravinder isimli 40 yaşındaki kurbanın işyerinde sürekli zorbalığa uğradığı öğrenildi. Saldırgan Anjan Misra isimli adamın da kurbanın tavsiyesi ile aynı işyerinde çalışmaya başladığı ifade edilirken olayın arkasındaki motivasyonun henüz tam olarak çözülemediği ifade edildi.

İÇ ORGANLARI PARÇALANDI

Ahşap blokları kesmek için kullanılan basınçlı hava kompresörünün talihsiz işçide iç yaralanmalara sebep olduğu ve iç organlarının ağır bir biçimde hasar gördüğü açıklandı.

Saldırgan gözaltına alınırken ikilinin de hemşehri oldukları ve Ravinder'ın önce yerel bir dispansere götürüldüğü daha sonra durumun ağırlaşması üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.

İstanbul'da korkunç olay! Elleri arkadan bağlı ağaca asılı...İstanbul'da korkunç olay! Elleri arkadan bağlı ağaca asılı...
WhatsApp'ın kurucusu: 'Facebook'u silin'WhatsApp'ın kurucusu: 'Facebook'u silin'
Ankara-İstanbul yolunda korkunç kaza! Ankara-İstanbul yolunda korkunç kaza!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hindistan Delhi Makat

En Çok Okunan Haberler

Sedat Peker, ÖSO'ya arazi araçları yolladı

Sedat Peker, ÖSO'ya arazi araçları yolladı

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

AK Parti'de Şamil Tayyar'ın iddiası ortalığı karıştırdı!

AK Parti'de Şamil Tayyar'ın iddiası ortalığı karıştırdı!

Sıla Şahin’in çıplak fotoğrafları çalındı

Sıla Şahin’in çıplak fotoğrafları çalındı

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

FETÖ imamının çarpık ilişkisi ifşa oldu!

FETÖ imamının çarpık ilişkisi ifşa oldu!

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Ne mal adamlar şu dünyada
yapılan bu işlemden insan ne zevk alabilir ki de kendine basınçlı hortum sokturur? bunu yapan kesin, bilerek cinayet işlemiş.
Türkiyede bu olay iki defa oldu google'da aratın haberleri çıkar.
Diğer Haberler
Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler

Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler

Salih Müslim'den skandal ifadeler: Afrin'den çekilenler 'gerilla savaşına' yönelecek!

Salih Müslim'den skandal ifadeler: Afrin'den çekilenler 'gerilla savaşına' yönelecek!

Kadınlara 'daha az seksi görünün' talimatı!

Kadınlara 'daha az seksi görünün' talimatı!

ABD Başkanı Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı'nı görevden aldı

ABD Başkanı Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı'nı görevden aldı

Fransa karıştı! Yüz binlerce insan sokağa döküldü

Fransa karıştı! Yüz binlerce insan sokağa döküldü

ABD'den yeni Menbiç açıklaması: Çekilmek gibi bir niyetimiz yok

ABD'den yeni Menbiç açıklaması: Çekilmek gibi bir niyetimiz yok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.