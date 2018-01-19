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Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik: Türkiye'ye imtiyazlı ortaklık teklif edilemez, ciddiye almıyoruz

19.01.2018 15:12 | Son Güncelleme 53 dakika önce

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Reuters haber ajansına verdiği mülakatta, Türkiye'nin AB'ye tam üyelik dışında hiçbir seçeneği kabul etmeyeceğini söyledi. Çelik, "İmtiyazlı ortaklık ya da benzer yaklaşımlar...Bunların hiçbirini ciddiye almıyoruz" dedi.

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik: Türkiye'ye imtiyazlı ortaklık teklif edilemez, ciddiye almıyoruz

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Reuters haber ajansına verdiği mülakatta, Türkiye'nin birliğe tam üyelik dışında hiçbir seçeneği kabul etmeyeceğini söyledi. Çelik, "İmtiyazlı ortaklık ya da benzer yaklaşımlar...Bunların hiçbirini ciddiye almıyoruz" dedi.

Ömer Çelik, "Adına ne denirse densin, imtiyazlı ortaklık veya terörle mücadelede işbirliği...Böyle bir teklif Türkiye tarafından değerlendirmeye bile alınmayacaktır" diye konuştu.

Çelik ayrıca AB'nin Türkiye'den Batı'ya göçmen akınını 3 milyar euro mali yardım ve başka destekler karşılığında durdurması için varılan anlaşmanın tüm maddelerine bağlı kalmadığını söyledi.

Mali yardımın "iyi işlemediğini" belirten Çelik, "Teknik olarak Türkiye'nin bu anlaşmayı sürdürmesi için hiçbir sebep kalmamıştır" ifadelerini kullandı.

AB Bakanı, Türkiye'nin birlikle üyelik müzakerelerinde hiçbir yeni fasıl açılmadığını ve Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliği anlaşmasının kapsamının genişletilmesi konusunda da ilerleme sağlanmadığını kaydetti.

MACRON 'ORTAKLIK İHTİMALİ'NDEN SÖZ ETMİŞTİ

İki hafta önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Paris'te ağırlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'deki gelişmelerin, Ankara'nın AB'ye katılmak için onlarca yıldır sürdürdüğü girişimin ilerlemesine izin vermediğini söylemişti.

Macron bu yüzden Türkiye ile müzakerelerin odağının değişmesi gerektiğini söyleyerek, nihai hedefi tam üyelik olmayan bir tür ortaklık ihtimalinden söz etmişti.

Almanya'da da Başbakan Angela Merkel'in liderliğindeki Hristiyan Demokrat Parti (CDU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında devam eden koalisyon görüşmelerinde ilerleme sağlanırken; uzlaşılan çerçeve metninde Türkiye ile vize serbestisi olmayacağı, AB'yle müzakerelerde yeni fasılların açılmayacağı ve mevcut fasılların da kapatılmayacağı belirtilmişti.

AB yetkilileri sık sık Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yaklaşık 50 bin tutuklanması ve aralarında öğretmenler, yargıçlar ve savcıların da bulunduğu 150 bin kişinin açığa alınması ya da işten atılması gibi uygulamalar karşısındaki kaygılarını ifade ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Ömer Çelik Avrupa Birliği

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ONLAR SENİ ÇOK CİDDİYE ALIYORLAR SANKİ
yıllardır bizi alsınlar diye adamlara yapmadıkları yalakalık kalmadı, şimdi alınmayacağımızı anlayınca rest çeksinler, keşke biraz dik duruşlu yöneticiler olsa.
işte bu kadar...
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