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Belçika'dan skandal Türkiye açıklaması!

DÜNYA HABERLERİ | 31.01.2018 14:38 | Son Güncelleme

Belçika Başbakanı Charles Michel, Türkiye’nin AB'ye üye olmaması gerektiğini söyleyip iki taraf arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesi gerekliliğine vurgu yaptı.

Belçika'dan skandal Türkiye açıklaması!

Moskova Ekonomi Yüksekokulu'ndaki 'Avrupa’nın geleceği' isimli bir konferansta konuşan Michel ''Türkiye, AB üyesi olmamalı. Ancak stratejik ortaklık geliştirilmeli'' dedi.

Michel, AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin zor bir durumda olduğunu da ifade etti.

Moskova'ya ziyarette bulunan Michel bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşecek. Michel dün de Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev ile bir araya geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Belçika Türkiye Başbakan Avrupa Birliği Charles Michel

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