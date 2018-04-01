Binlerce 'Avusturyalı Türk' sınır dışı tehlikesiyle karşı karşıya

Yapılan araştırmada Türkiye kökenli seçmenlerin oturma iznine sahip olduğu, 18 bin 500'ünün de Avusturya pasaportu taşıdığı belirlendi.

Aşırı sağcı parti, bu listede aynı zamanda Avusturya vatandaşı da olan seçmenlerin bulunup bulunmadığını öğrenmek istedi.

Hükümet ortağı aşırı sağcı Özgürlük Partisi'ne (FPÖ), kimliği belirsiz kişilerce Avusturya'da oy kullanan 95 bin Türk seçmenin isimlerinin yer aldığı bir liste gönderildi.

Avusturya'daki Türkiye kökenli göçmenleri huzursuz eden gelişme, geçen yıl yapılan anayasal değişikliği referandumundan kısa bir süre sonra ortaya çıktı.

Hollanda'da yayımlanan Trouw gazetesinin haberine göre, Türk vatandaşı olmadığını kanıtlayamayanlar Avusturya pasaportunu ve bu ülkedeki bütün haklarını kaybedecek.

Sınır dışı edilme tehlikesi

Avusturya makamlarına göre bu kişiler muhtemelen çifte vatandaş.

Göçmen Bürosu ise, 30 Türkiye kökenli göçmenin çifte vatandaş olduğunu belgeledi. Şimdi sağcı hükümet, Avusturya pasaportuna sahip bu onbinlerce kişiden "Türk vatandaşı olmadıklarını" kanıtlamalarını istiyor.

Bunu resmî olarak kanıtlayamayanlar Avusturya vatandaşlığını kaybedecek ve sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya kalacak.

'Kanıtlamak neredeyse imkansız'

Gazeteye göre, çifte vatandaşlığa sahip Türklerin varlığı bir sır değil. Avusturya vatandaşı olmak için başvuran herkes, önceki uyruğundan vazgeçmek zorunda.

Ancak Türkiye'deki yasalar, vatandaşlıktan çıkan kişilerin bir süre sonra yeniden Türk vatandaşlığına başvurmasına izin veriyor.

Birçok Türkiye kökenli göçmen, miras ve mülk edinme gibi konularda sorun yaşamamak için Avrupa ülkelerinde vatandaşlık elde ettikten sonra yeniden Türk vatandaşlığına geçiyor.

Sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan göçmenlerin davasına bakan Viyanalı avukat Kazım Yılmaz, Türk vatandaşı olmadığını kanıtlamanın neredeyse imkansız olduğunu söylüyor.