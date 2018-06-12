Çin’de güvercin başlı balık yakalandı!

Olay, Guiyang kentinde meydana geldi. Youtube'da paylaşılan videoda, yerde yatan orta boylarda ve yuvarlak ‘alına' sahip balık görülüyor. Bu sıra dışı alın yüzünden balığın ağzı da kaymış durumda.
"RENGE BAKILIRSA SAZAN AİLESİNE AİT"
Videoya yorum yapan bazı internet kullanıcıları, renge bakılırsa balığın sazan ailesine ait olduğunu ama kafasının hiçbir tarife uymadığına dikkat çekiyor.
"KISMEN GÜVERCİNİ ANDIRIYOR"
Yorumlarda balığın kısmen güvercini veya yunus balığını andırdığı da kaydediliyor.
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