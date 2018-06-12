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Çin’de güvercin başlı balık yakalandı!

DÜNYA HABERLERİ  | 12.06.2018 20:16 | Son Güncelleme

Çin’de bir balıkçı, yapısıyla güvercini andıran kafaya sahip bir balık yakaladı.

Olay, Guiyang kentinde meydana geldi. Youtube'da paylaşılan videoda, yerde yatan orta boylarda ve yuvarlak ‘alına' sahip balık görülüyor. Bu sıra dışı alın yüzünden balığın ağzı da kaymış durumda.

"RENGE BAKILIRSA SAZAN AİLESİNE AİT"

Videoya yorum yapan bazı internet kullanıcıları, renge bakılırsa balığın sazan ailesine ait olduğunu ama kafasının hiçbir tarife uymadığına dikkat çekiyor.

"KISMEN GÜVERCİNİ ANDIRIYOR"

Yorumlarda balığın kısmen güvercini veya yunus balığını andırdığı da kaydediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
çin balık güvercin başlı balık

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sümela'nın şifresi filmini animsadim :) artık balikmi sudan çıktı guvercinmi suya girdi bilemiyorum :)
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