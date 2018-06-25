HABER

'Çıplak Hermit'in 30 yıllık ıssız ada macerası sona erdi

DÜNYA HABERLERİ  | 25.06.2018 16:53 | Son Güncelleme

Bundan tam 30 yıl önce modern hayatı arkasında bırakarak bir adada tek başına yaşamaya karar veren 'çıplak Hermit' lakaplı Masafumi Nagasaki Japon yetkililer tarafından zorla medeniyete döndürüldü.

'Çıplak Hermit'in 30 yıllık ıssız ada macerası sona erdi

Issız bir adada modern hayatın nimetlerinden faydalanmadan en uzun süre adada yaşamayı başaran insan olma rekoruna sahip Nagasaki yetkililer tarafından hasta olduğu gerekçesiyle adaya en
yakın yerleşim yeri olan 60 kilometre ötedeki Ishigaki adasına getirildi.

82 yaşındaki adamın adadan ayrıldığında grip olduğu, burada yaşamanın artık hayatını riske attığı için yetkililer tarafından adadan alındığı belirtildi.

En büyük isteği bu adada ölmek olan adamın şu an geriye dönmek için yeterli enerjisinin olmadığı belirtiyor.

30 YILDIR ISSIZ ADADA YALNIZ YAŞIYOR

1989 yılında Japonya'daki Okinawa ovasına ulaşan adam 30 yıldır bu adada yalnız yaşıyor.

EVLİ VE İKİ ÇOCUK BABASI

Geçmişine dair çok konuşmayı sevmeyen adamın adaya gelmeden önce evli ve iki çocuğu olduğu tahmin ediliyor.

ET TÜKETMİYOR

Taze su kaynağı olmayan adada yıllarca yağmur sularını biriktirerek su ihtiyacını karşılayan adam adadadki yiyecek sıkıntısına rağmen balık ve kırmızı et tüketmiyor.

Sadece başına sardığı bez parçasıyla yaşayan Nagasaki'nin çıplak lakabını bu özelliğinden ötürü aldığı tahmin ediliyor.

PARTNERO fotoğraf hala duruyor muydu David?O fotoğraf hala duruyor muydu David?
Erdoğan’ı Kutlayan TOBB ve TÜSİAD Kapsamlı Reform İstiyorErdoğan’ı Kutlayan TOBB ve TÜSİAD Kapsamlı Reform İstiyor
İngiliz Basınında Türkiye’nin Seçimiİngiliz Basınında Türkiye’nin Seçimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çıplak hermit Masafumi Nagasasaki Japonya ıssız ada Macera

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

Son dakika! İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

YSK Başkanı'ndan seçim sonuçları açıklaması

YSK Başkanı'ndan seçim sonuçları açıklaması

Birce Akalay'dan Muharrem İnce'ye mesaj

Birce Akalay'dan Muharrem İnce'ye mesaj

Didem Soydan o çirkin mesaja tepkisiz kalmadı! Ağzını bozdu

Didem Soydan o çirkin mesaja tepkisiz kalmadı! Ağzını bozdu

İsmail Küçükkaya'dan İnce'nin sözlerine ilk yanıt: Böyle bir açıklamayı duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?

İsmail Küçükkaya'dan İnce'nin sözlerine ilk yanıt: Böyle bir açıklamayı duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?

Son dakika! Muharrem İnce: Seçim sonuçlarını kabul ediyorum

Son dakika! Muharrem İnce: Seçim sonuçlarını kabul ediyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gudenuz: Erdoğan'a oy veren Türkler ülkelerine gitseler daha iyi olur

Gudenuz: Erdoğan'a oy veren Türkler ülkelerine gitseler daha iyi olur

Çin'in yeni oyuncağı: Kanatlı drone

Çin'in yeni oyuncağı: Kanatlı drone

Nijerya'da çiftçilerle hayvancılar çatıştı: 86 ölü

Nijerya'da çiftçilerle hayvancılar çatıştı: 86 ölü

Meksika'da seçimler öncesinde 100'den fazla siyasetçi öldürüldü

Meksika'da seçimler öncesinde 100'den fazla siyasetçi öldürüldü

AP raportörü Piri: Seçimler adil bir ortamda gerçekleşmedi

AP raportörü Piri: Seçimler adil bir ortamda gerçekleşmedi

Kuzey Kore 500'e yakın Türk askerin naaşını Türkiye'ye iade edecek

Kuzey Kore 500'e yakın Türk askerin naaşını Türkiye'ye iade edecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.