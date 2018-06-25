'Çıplak Hermit'in 30 yıllık ıssız ada macerası sona erdi

Issız bir adada modern hayatın nimetlerinden faydalanmadan en uzun süre adada yaşamayı başaran insan olma rekoruna sahip Nagasaki yetkililer tarafından hasta olduğu gerekçesiyle adaya en
yakın yerleşim yeri olan 60 kilometre ötedeki Ishigaki adasına getirildi.
82 yaşındaki adamın adadan ayrıldığında grip olduğu, burada yaşamanın artık hayatını riske attığı için yetkililer tarafından adadan alındığı belirtildi.
En büyük isteği bu adada ölmek olan adamın şu an geriye dönmek için yeterli enerjisinin olmadığı belirtiyor.
30 YILDIR ISSIZ ADADA YALNIZ YAŞIYOR
1989 yılında Japonya'daki Okinawa ovasına ulaşan adam 30 yıldır bu adada yalnız yaşıyor.
EVLİ VE İKİ ÇOCUK BABASI
Geçmişine dair çok konuşmayı sevmeyen adamın adaya gelmeden önce evli ve iki çocuğu olduğu tahmin ediliyor.
ET TÜKETMİYOR
Taze su kaynağı olmayan adada yıllarca yağmur sularını biriktirerek su ihtiyacını karşılayan adam adadadki yiyecek sıkıntısına rağmen balık ve kırmızı et tüketmiyor.
Sadece başına sardığı bez parçasıyla yaşayan Nagasaki'nin çıplak lakabını bu özelliğinden ötürü aldığı tahmin ediliyor.
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