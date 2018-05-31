Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alman gazeteci Tim Sebastian arasında gerginlik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Solingen katliamının 25’inci yıldönümünde düzenlenen anma törenine katılmak üzere gittiği Almanya’da, Deutsche Welle kanalıyla bir söyleşi gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, Conflict Zone programında Tim Sebastian’ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Söyleşi boyunca Çavuşoğlu ile Sebastian arasında yaşanan gerilim dikkat çekti. Dışişleri Bakanı, Avrupa ülkeleriyle ilişkiler hakkındaki bir soruya cevap verdiği sırada araya girip ikinci bir soru eklemek isteyen Sebastian’a tepki gösterdi.
Çavuşoğlu, “Lütfen sözümü kesmeyin, konuşmama izin verin. Konuşmama izin vermiyorsunuz. Soru soruyorsunuz, ilk cümlemin ardından sözümü kesiyorsunuz ve benim yapacağımdan daha çok yorum yapıyorsunuz. Sorunuzu sorun, yanıtlamama izin verin. Saygı göstermek zorundasınız. Bana saygı göstermiyorsunuz. Röportaj böyle yapılmaz” dedi.
Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti:
“Sorunuzu sormalısınız, yorumunuzu yapmalısınız ve benim yanıt vermemi beklemelisiniz. Röportaj bu şekilde yapılır. Eğer Türk Dışişleri Bakanı’nı küçük düşürmeye çalışıyorsanız bu böyle olmaz. Sorularınızı yanıtlamama izin vermiyorsunuz.”
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