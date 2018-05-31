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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alman gazeteci Tim Sebastian arasında gerginlik

DÜNYA HABERLERİ  | 31.05.2018 19:02 | Son Güncelleme

Solingen faciasının 25. yıldönümünün anma töreni için gittiği Almanya'da Deutsche Welle'nin Conflict Zone programına konuk olan Mevlüt Çavuşoğlu, gazeteci Tim Sebastian ile gergin anlar yaşadı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alman gazeteci Tim Sebastian arasında gerginlik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Solingen katliamının 25’inci yıldönümünde düzenlenen anma törenine katılmak üzere gittiği Almanya’da, Deutsche Welle kanalıyla bir söyleşi gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, Conflict Zone programında Tim Sebastian’ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ÇAVUŞOĞLU TEPKİ GÖSTERDİ

Söyleşi boyunca Çavuşoğlu ile Sebastian arasında yaşanan gerilim dikkat çekti. Dışişleri Bakanı, Avrupa ülkeleriyle ilişkiler hakkındaki bir soruya cevap verdiği sırada araya girip ikinci bir soru eklemek isteyen Sebastian’a tepki gösterdi.

'LÜTFEN SÖZÜMÜ KESMEYİN'

Çavuşoğlu, “Lütfen sözümü kesmeyin, konuşmama izin verin. Konuşmama izin vermiyorsunuz. Soru soruyorsunuz, ilk cümlemin ardından sözümü kesiyorsunuz ve benim yapacağımdan daha çok yorum yapıyorsunuz. Sorunuzu sorun, yanıtlamama izin verin. Saygı göstermek zorundasınız. Bana saygı göstermiyorsunuz. Röportaj böyle yapılmaz” dedi.

Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Sorunuzu sormalısınız, yorumunuzu yapmalısınız ve benim yanıt vermemi beklemelisiniz. Röportaj bu şekilde yapılır. Eğer Türk Dışişleri Bakanı’nı küçük düşürmeye çalışıyorsanız bu böyle olmaz. Sorularınızı yanıtlamama izin vermiyorsunuz.”

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Anahtar Kelimeler:
seçim erken seçim Solingen Deutsche Welle Mevlüt Çavuşoğlu Tim Sebastian

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
işte akp döneminde ülkemizin düştüğü durum. dünyanın hiç bir yerinde devlet adamlarımızı sallayan yok . saygınlık sıfır
van münit deseydin...!
Canak soru olmayinca halimiz perisan...
helal sayın bakan yıllardır böyle ufak tefek işlerle Türk siyasetçilerini gazetecilere bile küçük düşürdüler hareketinizden dolayı tebrik ederim .
Türkiyedeki gibi önceden hazır metin veremediğiniz gazeteciler çıkınca karsınıza sinirleniyorsunuz demi
Almanyada basın var bizdede basıncık
Gazeteci kesin fetocu dur ))))
Demekki doğru yoldayız devammmm
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