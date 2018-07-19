Fenomen olmak için aldığı karar herkesi şok etti!

İngiltere'de yaşayan Grace Beverley isimli bir genç kadının başarılı eğitim hayatını bırakarak, tam zamanlı Instagram fenomeni olarak çalışmak istemesi ülkede şaşkınlık yarattı.
OXFORD'U BIRAKTI
Dünyanın en prestijli eğitim kuruluşlarından biri olan Oxford Üniversitesi'nde müzik bölümünde okuyan 21 yaşındaki Beverley'nin üniversiteyi kazanmadan önce üst düzey dört devlet okulunda okuduğu ve notlarının genellikle “A” ve “B” düzeyinde seyrettiği belirtildi.
Ancak, Beverly dersleri yüzünden sağlıklı beslenme ve fitness hakkında paylaşım yaptığı “GraceFitUK” adlı Instagram hesabına vakit ayıramadığı için okulunu bırakma kararı aldığını söyledi.
ÇOK PARA KAZANIYOR
Beverley’nin aldığı karar, sosyal medyada kurduğu ortaklıklarla para kazanmasının önüne açıyor. The Sun gazetesine göre İngiltere’de 10 bin takipçiye sahip bir kullanıcı, reklam içeren paylaşım başına 100 sterlin (yaklaşık 650 lira), 100 bin takipçiye sahip biri ise paylaşım başına yaklaşık 350 sterlin (2 bin 500 lira) kazanabiliyor.
Beverley'nin ise şu anda Youtube'da 366 bin ve Instagram'da 842 bin takipçisi bulunuyor.
Diğer taraftan Beverly, eğitimine son vermek istemediğini gelecek yıl St. Peter's College'de hukuk okumayı plandığını açıkladı.
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