Fransa, Esad'ı uyardı: Orduya bağlı hedefleri vururuz!

Fransa Savunma Bakanı Parly, RTL radyosuna yaptığı açıklamada Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı güçlerin Duma'daki kimyasal saldırıdan sorumlu olduğunu savunarak, hükümet güçlerinin kimyasal silah kullanması halinde ülkesinin Suriye'de yeni saldırılar düzenleyebileceğini söyledi.

Parly "Suriye'ye yönelik saldırının amacı Beşar Esad'ın bu tarz bir saldırıyı yinelemesini önlemekti. Eğer bu olursa yeni saldırı olasılığını değerlendiririz" diye konuştu.

7 NİSAN'DA OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ



ABD, İngiltere ve Fransa Doğu Guta'nın Duma ilçesinde 7 Nisan'da düzenlendiği iddia edilen kimysal saldırı sonrası Suriye'de hükümet kontrolündeki tesislere 100'den fazla füze atmıştı. Şam suçlamaları reddederek Kimyasal saldırının 'sahnelenmiş' olduğunu açıklamış ve Batı ülkelerinin saldırılarını kınamıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı'na göreİ ABD ve müttefikleri 103 seyir (kruz) füzesi attı, bunlardan 71'i ise Suriye hava savunma sistemlerince imha edildi.

Moskova, Hollanda merkezli Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden (OPCW) Duma'daki saldırı iddialarını incelemesini istemiş, örgütten uzmanlar 4 Mayıs'ta incelemelerini tamamlamıştı.