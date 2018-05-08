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Fransa, Esad'ı uyardı: Orduya bağlı hedefleri vururuz!

DÜNYA HABERLERİ  | 08.05.2018 09:30 | Son Güncelleme

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Suriye'de Esad rejiminin kimyasal silah kullanması durumunda Esad'a bağlı birlikleri vuracaklarını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın 2015 yılında İran ile imzalanan nükleer anlaşmaya yönelik kararını açıklamasından önce konuşan Parly, İran'ın nükleer anlaşmanın yükümlülüklerine saygı duyduğunu ifade etti.

Fransa, Esad'ı uyardı: Orduya bağlı hedefleri vururuz!

Fransa Savunma Bakanı Parly, RTL radyosuna yaptığı açıklamada Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı güçlerin Duma'daki kimyasal saldırıdan sorumlu olduğunu savunarak, hükümet güçlerinin kimyasal silah kullanması halinde ülkesinin Suriye'de yeni saldırılar düzenleyebileceğini söyledi.

Parly "Suriye'ye yönelik saldırının amacı Beşar Esad'ın bu tarz bir saldırıyı yinelemesini önlemekti. Eğer bu olursa yeni saldırı olasılığını değerlendiririz" diye konuştu.

7 NİSAN'DA OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

ABD, İngiltere ve Fransa Doğu Guta'nın Duma ilçesinde 7 Nisan'da düzenlendiği iddia edilen kimysal saldırı sonrası Suriye'de hükümet kontrolündeki tesislere 100'den fazla füze atmıştı. Şam suçlamaları reddederek Kimyasal saldırının 'sahnelenmiş' olduğunu açıklamış ve Batı ülkelerinin saldırılarını kınamıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı'na göreİ ABD ve müttefikleri 103 seyir (kruz) füzesi attı, bunlardan 71'i ise Suriye hava savunma sistemlerince imha edildi.

Moskova, Hollanda merkezli Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden (OPCW) Duma'daki saldırı iddialarını incelemesini istemiş, örgütten uzmanlar 4 Mayıs'ta incelemelerini tamamlamıştı.

ANALİZ SOUNUÇLARI AÇIKLANACAK

Uzmanlar saldırıdan kimin sorumlu olup olmadığını değil bir kimyasal saldırı yaşanıp yaşanmadığı konusunda bulgularını paylaşacak. Analiz sonuçlarının 3-4 hafta içinde açıklanması bekleniyor.

Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, OPCW uzmanlarının bir laboratuvar ile bir depodan örnekler topladığın kaydetmişti.

Duma'da yaşandığı iddia edilen saldırı sonrası Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezinden temsilciler olayın yaşandığı yere gitmiş ve yerel doktorlarla konuşmuştu. Doktorlar kimyasal zehirlenme bulgularına rastlanan hastaların olmadığını söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Suriye Fransa Beşar Esad Donald Trump

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