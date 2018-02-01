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Gece kulübünde dehşet! Önce taciz etti sonra şişeyle dövdü

DÜNYA HABERLERİ | 01.02.2018 09:54 | Son Güncelleme

19 yaşındaki Sophie Johansson isimli genç kız İsveç'in Malmö kentindeki bir gece kulübünde saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz adam genç kızı önce bacaklarından tutarak taciz etti ve genç kız da onu itti. Adam daha sonra ona yumruk atıp kafasına şişeyle vurdu

Gece kulübünde dehşet! Önce taciz etti sonra şişeyle dövdü

19 yaşındaki Sophie Johansson, İsveç medyasına adamla daha önce hiç tanışmadığını, dans pistinde birden adamın ellerini bacaklarında ve kalçasında hissettiğini belirtti.

Sophie, adamı buna son vermesi için ittiğini, adamın da buna karşılık olarak kendisine yumruk atıp kafasına şişeyle vurduğunu belirtti.

Saldırıdan sonra yüzü gözü kanlar içinde kalan genç kızın fotoğrafı geçtiğimiz hafta sonu sosyal medyada şok etkisi yarattı.

Genç kız "Ben yüzümden dökülenin şişenin içindeki sıvı olduğunu düşündüm, ama arkadaşım dökülenin kan olduğunu söyledi. Şoke oldum" dedi.

Johansson acilen hastaneye kaldırıldı. Başında dikilmesi gereken birkaç kesik oluşmuştu. Polis raporunda da ağır saldırı ve bedensel hasarın olduğu belirtildi.

Malmö polisi, delil yetersizliğinden dolayı soruşturmayı bıraktı. Polis şimdi davayı tekrar açabilmek için tanıklara çağrıda bulunuyor.

Malmo Polis sözcüsü Nils Norling, "Birinin olayla ilgili herhangi bir şey gördüğünü umut ediyoruz. Eğer öyleyse soruşturmayı tekrar açacağız" diye konuştu.

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
medeniyet işte örnek aldığınız toplumun hali ortada millete gerici deyip hakaret edeceğinize siz önce gerçekleri görmek için gözünüzü açın
biri bu salagı alsın burdan
ulan adamlar icin bu olaylar ne kadar buyuk bir sey..bataklik icindesin disardaki camura laf atiyorsun..
@gurkanozselcuk bende örnek aldığınız toplum diyecek bir gerizekalı gelirmi diye baktım işte gelmiş..
Medeniyet bir saldırı ile mi bitiyor. Her yerin dökülmüş, hergun insanlar sokakta yürürken ölüyor. Kalkmış dünyanın en gelişmiş ülkelerinden birine vur atıyorsun. Karşında İsveç var Somali değil. ama senin suçun yok akşama kadar hoca müsvedde leri batıyı size bu şekilde öğretiyor. Ulan batı olmazsa cebindeki telefonu bile uretemezsin. yarın kalkın batıya dua edin.
@gurkanozselcuk ben 2 sene isveç malmö de yaşadım. Hayatımın en güzel günleriydi. sırf annem hakkımı helal etmem dediği için döndüm. döneceğime kafama sıksaydım bu kadar pişman olmazdım. 2 yıl kaldım bir kere sinyal vermeyen yaya kaldırımında durmayan şoföre rastlamadım. haberlerde bir kere bile kaza yada bu haber gibi bişey görmedim. bir kere bile beni kandırmaya çalışan pazarcı bakkal vs görmedim. yollarının hiç birinde yama görmedim. bakanları bir keresinde taksiye binmiş ve devletin parasından ödemiş o yüzden istifa etmişti. sen asıl gözünü aç. emin ol o saldırıyı gerçekleştiren göçmendir.
GÖÇMENLER YAPMIŞTIR .
SURİYELİLER YAPMIŞTIR
Tahrik edip edip vermemiştir bataklık içinde ! Ortama bak burada olan hadisenin içinde olanlar herşeye razı olmalı zaten.
güvenlik kamerası yokmuş demekki gece kulübünde :)
Kadınlar kızacak ama güzelleşmek başka seksi olmak başka. Taciz eden adam suçlu ama seksi giyinmekte belayı mıknatış gibi çekmektir bence.
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