Gece kulübünde dehşet! Önce taciz etti sonra şişeyle dövdü

19 yaşındaki Sophie Johansson, İsveç medyasına adamla daha önce hiç tanışmadığını, dans pistinde birden adamın ellerini bacaklarında ve kalçasında hissettiğini belirtti.

Sophie, adamı buna son vermesi için ittiğini, adamın da buna karşılık olarak kendisine yumruk atıp kafasına şişeyle vurduğunu belirtti.

Saldırıdan sonra yüzü gözü kanlar içinde kalan genç kızın fotoğrafı geçtiğimiz hafta sonu sosyal medyada şok etkisi yarattı.

Genç kız "Ben yüzümden dökülenin şişenin içindeki sıvı olduğunu düşündüm, ama arkadaşım dökülenin kan olduğunu söyledi. Şoke oldum" dedi.

Johansson acilen hastaneye kaldırıldı. Başında dikilmesi gereken birkaç kesik oluşmuştu. Polis raporunda da ağır saldırı ve bedensel hasarın olduğu belirtildi.

Malmö polisi, delil yetersizliğinden dolayı soruşturmayı bıraktı. Polis şimdi davayı tekrar açabilmek için tanıklara çağrıda bulunuyor.

Malmo Polis sözcüsü Nils Norling, "Birinin olayla ilgili herhangi bir şey gördüğünü umut ediyoruz. Eğer öyleyse soruşturmayı tekrar açacağız" diye konuştu.