Gizemli radyo ışınları uzaylılardan mı geliyor?

Milisaniye süreli olarak çakan bu radyo ışınlarının fiziksel kaynağı henüz bilinmiyor. Dünya dışı yaşam araştırmaları konusunda bilimsel çalışmalar yapan ‘Breakthrough Listen’ adlı merkezi, bu hipotezi kabul etmese dahi, gizemli radyo ışınlarının dünya dışı medeniyetler tarafından gönderildiği görüşü birçok ‘uzay meraklısı’ tarafından büyük kabul görüyor.

‘FRB 121102’ adı verilen ve patlama şeklinde görülen radyo ışınları ilk olarak 2012 yılında tespit edilmişti. Bu ışınlar daha önce de defalarca görülmüştü ancak FRB 121102’yi diğerlerinden ayıran şey 2012 yılından bu yana aralıklarla tekrar etmesi oldu.

Geçen yıl, radyo ışınlarının kaynağı olan ve Dünya’dan 3 milyon ışık yılı uzaklıktaki cüce galaksinin yıldızı keşfedilmişti. Ancak radyo ışınlarıyla ilgili araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Araştırmaya dair son detaylar ise ABD’li ‘Nature’ dergisinde ve Washington merkezli ‘Amerikan Astronomi Toplumu’nun 231’inci toplantısında açıklandı.

Araştırmalar, tıpkı Güneş’in her gün yaptığı gibi, radyo patlamalarının her milisaniyede bir ‘devasa’ miktarda enerji açığa çıkardığını söylüyor. Son bulgular, radyo patlamalarının kutuplandığını ve çok güçlü bir manyetik alana sahip ortamdan geldiğini ortaya koyuyor. Bu sayede, radyo patlamaları her zamankinden çok daha yüksek frekansta tespit edilebiliyor.