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Güzel makyöz otel odasına gördüğü şey yüzünden cehenemi yaşadı!

DÜNYA HABERLERİ  | 16.07.2018 16:08 | Son Güncelleme

Korkunç olay İngiltere'de gerçekleşti. Makyaj sanatçısı Hayley Johnson geceliği 226 Euro karşılığında lüks bir otelde oda kiraladı.

Duş almak için banyoya geçen Johnson banyonun zemininde gördükleri karşısında adeta dehşet düştü.

Zira banyonun zeminde canlı onlarda kurt bulunuyordu. Otel odasından kendini atan güzel makyaj sanatçısı ve partneri hemen otelin girişindeki danışmaya indiler.

Maggots

Otel yetkilileri çiftin isterlerse başka bir odaya geçebileceğini ancak otelden ayrılmaları halinde geri ödeme alamayacaklarını söyledi. Johnson polisi aradı, olaya ilişkin adli süreç başladı.

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Anahtar Kelimeler:
makyöz Kürt otel Cehennem hayley johnson

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