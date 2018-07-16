Güzel makyöz otel odasına gördüğü şey yüzünden cehenemi yaşadı!

Duş almak için banyoya geçen Johnson banyonun zemininde gördükleri karşısında adeta dehşet düştü.
Zira banyonun zeminde canlı onlarda kurt bulunuyordu. Otel odasından kendini atan güzel makyaj sanatçısı ve partneri hemen otelin girişindeki danışmaya indiler.
Otel yetkilileri çiftin isterlerse başka bir odaya geçebileceğini ancak otelden ayrılmaları halinde geri ödeme alamayacaklarını söyledi. Johnson polisi aradı, olaya ilişkin adli süreç başladı.
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