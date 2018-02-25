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Hindistan'da düğün hediyesi olarak gönderilen paket patladı: 2 ölü, 1 yaralı

DÜNYA HABERLERİ  | 25.02.2018 00:04 | Son Güncelleme

Hindistan'ın Odisha eyaletinde bir çifte düğün hediyesi olarak gönderilen paketin patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, gelin ağır yaralandı.

Hindistan'da düğün hediyesi olarak gönderilen paket patladı: 2 ölü, 1 yaralı

Hindistan'ın Odisha eyalentinde 18 Şubat'ta evlenen Soumya Sekhar ve Reema Sahu çifitine korkunç saldırı düzenlendi. Düğünden birkaç hafta sonra çifte gönderilen hediye paketinin patlaması sonucu damat Reema Sahu ve 85 yaşındaki büyükannesi Jemamani Sahu kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken, gelin Soumya Sekhar ise ağır yaralandı.

PAKETİ GÖNDEREN ADRES BULUNAMADI

Polis olaya ilişkin yaptığı açıklamada hediye paketinin gönderen adresinin bulunmadığını belirterek, saldırının bölgedeki birisi tarafından gerçekleştirilme olasılığının üzerinde durulduğunu bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan düğün hediyesi patlama

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