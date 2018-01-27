İran Televizyonu Press Tv'den skandal yayın!

Son Güncelleme 5 saat önce DÜNYA HABERLERİ | 27.01.2018 09:01 |5 saat önce

İran Radyo Televizyon Kurumu'na bağlı Press TV, Afrin harekatı hakkında çirkin bir algı operasyonu yürütüyor. Öyle ki kanal, TSK'nın resmi açıklamalarını dahi çarpıtmaktan geri durmuyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütleri PKK/PYD ve DEAŞ unsurlarının Suriye'nin Afrin kentinden temizlenmesi amacıyla başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı" ile ilgili "İran yönetiminin resmi tutumuna rağmen" ülkenin resmi televizyon kanallarından Press TV'nin yayınladığı gerçek dışı haber ve görüntülerle "kara propaganda çabaları" dikkati çekiyor. UYDURMA SOSYAL MEDYA FOTOĞRAFLARIYLA YALAN HABER YAPIYORLAR İran Radyo Televizyon Kurumu'na (IRIB) bağlı İngilizce yayın yapan Press TV, "Zeytin Dalı Harekatı"nın başlamasından bu yana Türk makamları tarafından yapılan açıklamaların aksine uydurma haberlere ve görüntülere yer vererek resmi bir haber ajansına yakışmayan bir tutum sergiliyor. TERÖR ÖRGÜTÜ YPG YERİNE "SURİYE KÜRTLERİ" İFADESİNİ ÖZELLİKLE KULLANIYORLAR Press TV, TSK'nın Afrin'deki terör örgütlerine yönelik başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı"nı "Suriye Kürtlerine saldırı" yalanıyla servis ediyor. Terör örgütü YPG'nin Afrin planı deşifre oldu! İran açıkladı SOSYAL MEDYADAN DA ALGI OPERASYONU YÜRÜTÜYORLAR Sözü edilen yayın kuruluşunun, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya hesaplarından TSK'nın askeri operasyonunda sivil insanları öldürdüğünü iddia eden 15 haber paylaşması dikkat çekiyor.

SAĞLIK MERKEZİNİN DUVARINDA ÖCALAN POSTERİ Press TV, Twitter hesabından TSK'nın Afrin'de terör örgütleri PKK/PYD ve DEAŞ unsurlarına yönelik düzenlediği operasyon sırasında birçok sivilin yaralandığı ve evlerinin yıkıldığını iddia ederek "zaman ve mekanı bilinmeyen" onlarca görüntü yayınladı. Bu görüntülerden birinde, askerler tarafından yaralanan bir kaç kişi, bir sağlık merkezine getiriliyor. Sağlık merkezinin duvarında Türkiye, İran, Irak ve Suriye'de binlerce sivilin ölümünden sorumlu olan terör örgütü PKK'nın sözde lideri Abdullah Öcalan'ın posterleri dikkati çekiyor. TSK'NIN AÇIKLAMALARINI ÇARPITIYORLAR: "PYD" İFADESİNİ "KÜRT" DİYE TERCÜME EDİYORLAR Press TV, TSK'nın 23 Ocak günü yayımladığı bildiride belirttiği "terör örgütü PKK/PYD" cümlesini ahlak ölçülerine uymaksızın tahrif ederek "Kürtler" olarak sunuyor. TSK "Zeytin Dalı Harekatı"na dair 23 Ocak günü yayımladığı bildiride, "Şu ana kadar terör örgütleri PKK/PYD ve DEAŞ unsurlarından 260 kişinin öldürüldüğünü" ibaresini kullanırken Press TV bu açıklamayı, "TSK'nın operasyonunda 260 Kürt ve DEAŞ mensubu öldürülmüştür." anlamına gelen "At least 260 Kurds, Daeshis killed in Operation Olive Branch: Turkish military" şeklinde tercüme ediyorlar.