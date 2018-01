İran Televizyonu Press Tv'den skandal yayın!

SAĞLIK MERKEZİNİN DUVARINDA ÖCALAN POSTERİ

Press TV, Twitter hesabından TSK'nın Afrin'de terör örgütleri PKK/PYD ve DEAŞ unsurlarına yönelik düzenlediği operasyon sırasında birçok sivilin yaralandığı ve evlerinin yıkıldığını iddia ederek "zaman ve mekanı bilinmeyen" onlarca görüntü yayınladı.

Bu görüntülerden birinde, askerler tarafından yaralanan bir kaç kişi, bir sağlık merkezine getiriliyor. Sağlık merkezinin duvarında Türkiye, İran, Irak ve Suriye'de binlerce sivilin ölümünden sorumlu olan terör örgütü PKK'nın sözde lideri Abdullah Öcalan'ın posterleri dikkati çekiyor.

TSK'NIN AÇIKLAMALARINI ÇARPITIYORLAR: "PYD" İFADESİNİ "KÜRT" DİYE TERCÜME EDİYORLAR

Press TV, TSK'nın 23 Ocak günü yayımladığı bildiride belirttiği "terör örgütü PKK/PYD" cümlesini ahlak ölçülerine uymaksızın tahrif ederek "Kürtler" olarak sunuyor.

TSK "Zeytin Dalı Harekatı"na dair 23 Ocak günü yayımladığı bildiride, "Şu ana kadar terör örgütleri PKK/PYD ve DEAŞ unsurlarından 260 kişinin öldürüldüğünü" ibaresini kullanırken Press TV bu açıklamayı, "TSK'nın operasyonunda 260 Kürt ve DEAŞ mensubu öldürülmüştür." anlamına gelen "At least 260 Kurds, Daeshis killed in Operation Olive Branch: Turkish military" şeklinde tercüme ediyorlar.