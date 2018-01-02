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İran'daki eylemlerde Bozkurt işaretleri

DÜNYA HABERLERİ | 02.01.2018 11:36 | Son Güncelleme 1 saat önce

İran'da hükümet ve rejim karşıtı eylemler sürerken, sosyal medyaya da protesto gösterilerinin görüntüleri düşüyor. Bunlardan birinde eylemcilerin Bozkurt işaretleri yaptığı görüldü.

Söz konusu görüntünün İran'ın Doğu Azerbaycan vilayetine bağlı Meraga kentinden olduğu yönünde yorumlar yapıldı. Eylemciler, Türkçe sloganlar attı.

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İran'ın 31 vilayetinden 29'unu saran eylemler, Doğu Azerbaycan ve Batı Azerbaycan gibi bölgelerde de etkisini gösterdi.

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Bozkurt işareti, Doğu Azerbaycan'daki Azerbaycan Türkleri arasında oldukça popüler.

Bölgenin yönetim merkezi Tebriz'deki spor karşılaşmalarında da tribünlerde binlerce kişinin Bozkurt işareti yaptığını görmek mümkün.

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Anahtar Kelimeler:
protesto sosyal medya İRAN bozkurt işareti

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Türkmen katili iran 40 milyon oğuz Türkünü esir tutmaktadır Turan'in kurulmasi icin iran ve ermenistanin tepelenmesi sart demistir TÜRKEŞ simdi arapmason karışımı rabiş işareti yapan Türklüğü bölücülük sayan TÜRKLÜK düşmanları kudurur.. IYI gelecek.. TÜRKLÜK şahlanacak TURAN kurulacak..ALLAH Türk'ü korusun ve yuceltsin..
Birader az yavaş 40 milyon Türk ne adamlarin nufusunun yarisi neredeyse biraz tutarli ol ha bu arada irandaki karisiklik yahudilerin isi kendinden olmayan hangi zayif ulke varsa yanlarina cekmeye calisiyorlar. Birsey hakkinda yorum yaparken bilgiliysen yorum yaz boş yapmayin
Bozkurt İşareti yapanlarla Rabia işareti yapanları 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz sabahı Şehidler köprüsünde yanyana ve Tankların Üzerinde çok gördüm Sen hangi Lağım çukuruna Gizlenmiştin peki o vakİT ponçik!
Bozkurt işareti Türklüğün sembolüdür MHP'ye mâl etmeyin. İran'da yaşayan Türkmenler ve yaklaşık 30 milyon Güney Azerbaycanlı da Bozkurt işaretini her zaman yaparlar. Bunu Rusya'nın doğusunda da görürsünüz, Rumeli'de de görürsünüz.
AKP'nin kapı kolu Erdoğan'ın izinden gidiyor,Türkiye dar gelince sınır dışına açıldılar şimdi sıra orada kaos yaratma çabasındalar....
bak hele türkçülüğü nasılda övmüş siyonist düşünce güya türkcüymüşte 40 milyon oguzları esir almış nezamandan beri türklükte kahbelik var sen hangi atandan dedenden gördün kahbeliği bire siyonist p...... venk bu olayların arkasında amerika israil var sen çıkmışsın dangalak dangalak konuşuyorsun birde burda türkçülük taslıyosun bire zibidi
Birçok Türkiye Türkü bundan bihaberdir ancak İran-Azerbaycan sınırında yaşayan 30 milyonu aşkın Türk Nüfus bulunmaktadır. Hepsi anadilleri olan Türkçeyi Azerbaycan şivesi ile konuşur. Özellikle Tebriz Eyaleti tümüyle Türk'tür...
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