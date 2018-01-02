İran'daki eylemlerde Bozkurt işaretleri

Söz konusu görüntünün İran'ın Doğu Azerbaycan vilayetine bağlı Meraga kentinden olduğu yönünde yorumlar yapıldı. Eylemciler, Türkçe sloganlar attı.

İran'ın 31 vilayetinden 29'unu saran eylemler, Doğu Azerbaycan ve Batı Azerbaycan gibi bölgelerde de etkisini gösterdi.

Bozkurt işareti, Doğu Azerbaycan'daki Azerbaycan Türkleri arasında oldukça popüler.

Bölgenin yönetim merkezi Tebriz'deki spor karşılaşmalarında da tribünlerde binlerce kişinin Bozkurt işareti yaptığını görmek mümkün.