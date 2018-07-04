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İsrail Türk bayrağını sallayan genci böyle vurdu

DÜNYA HABERLERİ  | 04.07.2018 10:32 | Son Güncelleme

İsrail askerleri Gazze Şeridi sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen barışçıl gösteriler sırasında Türk bayrağı açan bir Filistinliyi yaraladı.

Gazze'nin doğusunda gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale eden İsrail askerleri, sınır bölgesi yakınında Türk bayrağı sallayan Filistinli bir genci de ayağından vurdu.

Yaralanmasına rağmen elinden Türk bayrağını düşürmeyen Filistinli genç, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk yardımın ardından ambulansa taşındı.
AA ekibi de Filistinli gencin Türk bayrağını kaldırdığı ve İsrail askerleri tarafından vurulduğu anları görüntüledi.

Gazze Şeridi'nin İsrail sınırı yakınlarında 30 Mart’tan bu yana düzenlenen barışçıl gösterilerde Filistinliler, birçok kez Türk bayrağı açmış ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgilerini ifade etmek için posterlerini taşımıştı.

İSRAİL ASKERLERİ YİNE ONLARCA FİLİSTİNLİYİ YARALADI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra bugün yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail askerlerinin, Gazze'nin doğusunda gösteri düzenleyen Filistinli kadınlara gerçek mermi ve mahiyeti bilinmeyen gazla müdahalesinde onlarca kişi yaralandı ve gazdan etkilendi." ifadesini kullanmıştı.

Gazze'deki Büyük Dönüş ve Kuşatmayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi'ne bağlı Kadın Komitesi, bugünkü etkinliğe "Büyük Dönüş ve Kuşatmayı Kırmak İçin Filistinli kadınlar" ismini vermişti.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana barışçıl gösterilerde 130'dan fazla Filistinli, İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit oldu, 14 binden fazla Filistinli yaralandı. İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinliler arasında 2 gazeteci ve 2 sağlık çalışanı da yer alıyor.

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