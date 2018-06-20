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İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi askeri işbirliği için toplanıyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 20.06.2018 20:37 | Son Güncelleme

İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi savunma bakanları, 'bölgesel güvenlik, askeri işbirliğinin daha da artırılması, deniz ve enerji güvenliğinin teşviki' için cuma günü Güney Kıbrıs'ta bir araya gelecek.

İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi askeri işbirliği için toplanıyor!

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos ve İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman Güney Kıbrıs'a gidecek. Larnaka Zenon Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nde bir araya gelecek bakanların, işbirliğini görüşeceği öğrenildi.

Toplantı ile ilgili açıklama yapan Rum Kesimi'nden Savvas Angelides, bölgesel güvenlik, işbirliği yapılabilecek olası alanlar ve askeri işbirliğinin daha da artırılmasını, ayrıca bu işbirliğinin siber savunmayla arama ve kurtarma alanlarıyla ilgili konularda artırılmasını görüşeceklerini söyledi.

"ÖZEL ÖNEM VERİYORUZ"

Amaçlarının bölgede istikrar yakalamak olduğunu savunan Angelides, bunun, diğer komşu ülkelerle de bölgesel işbirliği yoluyla refah ve gelişmeyi artırmakla olabileceğini ileri sürdü. Doğu Akdeniz'de, deniz ve enerji güvenliğinin artırılması gerektiğini belirten Angelides, bu yönde ortak projelerin olabileceğini belirtti. Rum yetkili, "Tüm Akdeniz için önemli beklentiler bulunmaktadır. Dolayısıyla, bu konuya özel önem veriyoruz" dedi.

Taraflar daha önce de doğal gaz konusunda ortak hareket etme kararı almıştı.

TÜRK GEMİLERİ, RUMLAR İÇİN GAZ ARAMAYA GELEN İTALYAN GEMİSİNİ ENGELLEYİP GERİ GÖNDERMİŞTİ

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Akdeniz'de tek taraflı doğalgaz arama çalışmaları kapsamında faaliyet gösteren İtalyan enerji şirketi ENI'ye ait sondaj gemisi, Türk gemilerinin engellemesi karşısında daha fazla direnemeyerek bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
israil Yunanistan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi panos kammenos Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos Avigdor Lieberman İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman Larnaka Zenon Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
topunuz gelin ama dikkat edin bura TÜRKİYEDİR HA fistan giydirirler adama diyim
Şaşılacak bir şey değil
Inceye oy verirseniz Suriyelilerden kurtulursunuz. Gerçek milliyetçi milletini koruyandır.
Bunlar dedelerinden hiç örmek almamışlar.
ÜÇ ÜLKE TÜRKİYEYE SAVAŞ AÇMAK İÇİN TOPLANACAKLARMIŞ KIPRISTA HAAAA, SESİNİZİ ÇIKARMAYIN TOPLANSIN ONLAR ŞİMDİLİK. TÜRKİYE HEM YUNANİSTANI HEM KIPRIS RUM KESİMİNİ HEMDE İSRAİLİ SİLİNDİR GİBİ EZECEK YAKINDA. TÜRKİYENİN ŞU AN 10 MİLYON KİŞİLİK ORDUSU HAZIR EMİR BEKLİYOR BAŞ KOMUTANINDAN.VESAYETÇİ DÖNEMDEKİ GİBİ OTUR KALK YAT EMRİNİ UYGULAYAN TÜRKİYE YOK KARŞILARINDA.24 HAZİRAN TÜRKİYENİN KİLİDİNİN AÇILDIĞI GÜNDÜR DİKKAT.
güney kıbrısın buldugu dogalgaz güney kıbrıs kıta shaasının içinde degil ispanyada gelip dogalgaz araya bilir italyada türkiyede akdenize kıyısı olan her devlet o bölgede hem askeri tatbikat hemde dogal gaz arayabilir hemde hiç kimseye sormadan hiç biri cesaret edemiyor çünkü siyonisler biz bulduk dedi türkiye oyunu bozuyor sondaj gemisi çalışmaya başladı bugün medya ordu fetönün vesayeti altında olmuş olsaydı sırf sondaj gemisini akdenize gönderdigi için tayyip erdoganı indirirlerdi nato 15 temmuzda sıçtı jandarma gibi kullandıkalrı türkiyeden tasviye oldu muharrem yanlış ata oynuyor
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