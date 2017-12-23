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İsrail'de gözaltına alınan Türklerin kim olduğu ortaya çıktı

DÜNYA HABERLERİ | 23.12.2017 15:12 | Son Güncelleme 9 saat önce

İsrail polisi tarafından gözaltına alınan iki Türk'ün Brüksel'de yaşayan Türk iş adamları Mehmet Gargılı ve Abdullah Kızılırmak olduğu bildirildi.

İsrail'de gözaltına alınan Türklerin kim olduğu ortaya çıktı

İsrail polisi, cuma namazı ardından Filistinlilerin gösterilerine destek veren Belçikalı Türk gurbetçi grubu tartakladı. Gözaltına alınan 14 kişiden 12'si serbest bırakıldı. 2 gurbetçinin hala gözaltında olduğu belirtildi.

İsrail Polisi tarafından gözaltına alına kişilerin Brüksel’deki Türk iş adamları Mehmet Gargılı ve Abdullah Kızılırmak olduğu kesinleşti. Mehmet Gargılı Cumhurbaşkanlığı sistemi referandumunda kamyonları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resimleriyle kaplayarak, Belçika’nın, Türk siyasetçilerinin konuşma yasağını protesto etmek için Brüksel’de dolaştırırken PKK’lılar tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan da Brüksel temasları sırasında Mehmet Gargılı’yı kabul ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunmuştu.

İsrail'de gözaltına alınan 2 Türk için Belçikalı ve Türk makamların devreye girdiği kaydedildi. (İHA)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ya öldürün hemen meşgul etmeyin kamuoynu hemen alın kellelerini hemen hemen dünyada kimse israile artislik yapamaz her ülke ayağını denk alsın yaşasın israiloğulları
Demek adam belasını arıyormuş boylelerinin dinle imanla alakaları yok.islamiyet diyor ki sen bir kâfir Memleketin deysen oranın kanunlarına uyacaksin bunlar ne yapıyor kendi ülkesi olmayan bir yerde Yahudileri kiskirtiyor sonra dayak yiyince müslümanlara saldırılar oluyor ayette bile kafirlere küfür etmeyin yoksa onlarda Allaha ederler diye uyarıyor bundan da anla ki müslüman bir ülkede değilsen tahrik edici şeyler yapmayacaksin.ha şunu yapabilirsin çok istiyorsan cihad ilan eder çıkar erkek gibi savaşır sin gün yerse tabii
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