İsrail'de gözaltına alınan Türklerin kim olduğu ortaya çıktı

İsrail polisi, cuma namazı ardından Filistinlilerin gösterilerine destek veren Belçikalı Türk gurbetçi grubu tartakladı. Gözaltına alınan 14 kişiden 12'si serbest bırakıldı. 2 gurbetçinin hala gözaltında olduğu belirtildi.
İsrail Polisi tarafından gözaltına alına kişilerin Brüksel’deki Türk iş adamları Mehmet Gargılı ve Abdullah Kızılırmak olduğu kesinleşti. Mehmet Gargılı Cumhurbaşkanlığı sistemi referandumunda kamyonları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resimleriyle kaplayarak, Belçika’nın, Türk siyasetçilerinin konuşma yasağını protesto etmek için Brüksel’de dolaştırırken PKK’lılar tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan da Brüksel temasları sırasında Mehmet Gargılı’yı kabul ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunmuştu.
İsrail'de gözaltına alınan 2 Türk için Belçikalı ve Türk makamların devreye girdiği kaydedildi. (İHA)
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