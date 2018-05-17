İsrailli sözcüden 'Neden Gazzelileri vuruyorsunuz?' sorusuna skandal yanıt

İsrail'in 14 Mayıs 1948'de tarihinde Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan ettiği günün 70. yıl dönümünde, Gazze sınırında protesto gösterileri düzenleyen Filistinlilere saldıran İsrail'den skandal bir açıklama geldi.

ORANTISIZ GÜÇ



Aynı gün Amerika Birleşik Devletleri (ABD) büyükelçiliğini Kudüs'e taşımıştı. Bu olayın da etkisiyle Filistin'de nabzın yüksek olmasını fırsat bilen İsrail askerleri, yine Filistinlilere orantısız güç kullandı.

SKANDAL CEVAP



Sabah'ta yer alan habere göre, İrlanda kanalına konuşan İsrail Hükümet Sözcüsü Michal Maayan, muhabirin 'Neden Gazzelileri vuruyorsunuz?' sorusuna, "Bu kadar çok insanı hapse atamayız." dedikten sonra kendilerini haklı çıkarmak için sözlerini şöyle sürdürdü.

"Burada İsrail güvenlik güçlerine saldıran yüzlerce insandan bahsediyoruz. İsrail askerleri Filistinlileri öldürmek için hedef almıyor. Sadece caydırmak ve geri püskürtmek için hedef alıyoruz."

ONLARCA ŞEHİT, YÜZLERCE YARALI



Maayan'ın geri "püskürtmek" ve "caydırmak" dediği müdahalede, sadece taş ve sapan kullanan Filistin halkına, dronelarla gaz atıldı, gerçek silah ve kurşunlarla ateş açıldı. 63 Filistinli hayatını kaybederken 3 binin üzerinde Filistinli ise yaralandı.

