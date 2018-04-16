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Kral eşcinsel mi? Prenses Lalla Salma saraydan kaçtı

DÜNYA HABERLERİ  | 16.04.2018 20:56 | Son Güncelleme

26 haftadır kayıp olan Fas Kralı 6. Muhammed'in eşi Prenses Lalla Salma'nın, Yunanistan'daki Kea Adası'nda inzivaya çekildiği ortaya çıktı.

Kral eşcinsel mi? Prenses Lalla Salma saraydan kaçtı

Fas Kralı 6. Muhammed'in eşi Prenses Lalla Salma'nın uzun süredir kayıp olmasının ardından nerede olduğuna dair ilk kez basına bilgi sızdı. 16 yıllık evli, 2 çocuk sahibi Kral Muhammed ve Salman çiftinin boşanacağı iddia ediliyor.

2 BİN 500 NÜFUSLU ADADA İNZİVAYA ÇEKİLDİ

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Alman Bild Gazetesi'nin haberine göre, Prenses Lalla, Yunanistan'daki Kea Adası'nda yaşıyor. Sadece 2 bin 500 kişinin ikamet ettiği adadaki bir malikanede insanlardan uzak bir şekilde adeta inzivaya çekilen prensesin haftalık harcamasının ise 5 milyon Euro olduğu iddia edildi.

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Eski bir bilgisayar mühendisi olan Prenses Lalla ile eşinin ilişkisinin 2012 yılında bittiği öne sürülüyor.

KRALIN EŞCİNSEL OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

2012 yılında Fas Kralı 6. Muhammed'in eşcinsel olduğuna ilişkin haberler skandal yaratmıştı. Kral ile prenses, 1999'da bir partide tanışmış ve 2001'de evlenmişti. Kral Muhammed'in tessettürlü olmayan bir kadını eş olarak seçmesi, o dönem Fas'ta büyük gürültü koparmıştı.

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Fas Kralı Lalla Salma eşcinsel Yunanistan

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