Mısır'da patlama!

Bombalı saldırı, Mısır'da 26-27-28 Mart'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde düzenlendi.
Mısır basınına göre saldırının hedefinde İskenderiye emniyet müdürü bulunuyordu. Saldırı, emniyet müdürünün kortejinin geçiş yaptığı sırada gerçekleştirildi.
İskenderiye kentinin merkezinde bomba yüklü bir araç infilak etti. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.
Tarihi bir şehir olarak tüm dünyada tanınan İskenderiye, Mısır'ın en büyük ve en turistik kentlerinden.
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