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Mısır'da patlama!

DÜNYA HABERLERİ  | 24.03.2018 13:24 | Son Güncelleme

Mısır'ın İskenderiye kent merkezinde bombalı araçla saldırı düzenlendi. İskenderiye emniyet müdürünün kortejinin geçiş yaptığı sırada gerçekleşen saldırıda en az 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Bombalı saldırı, Mısır'da 26-27-28 Mart'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde düzenlendi.

Mısır basınına göre saldırının hedefinde İskenderiye emniyet müdürü bulunuyordu. Saldırı, emniyet müdürünün kortejinin geçiş yaptığı sırada gerçekleştirildi.

İskenderiye kentinin merkezinde bomba yüklü bir araç infilak etti. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

Tarihi bir şehir olarak tüm dünyada tanınan İskenderiye, Mısır'ın en büyük ve en turistik kentlerinden.

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