NASA'nın 'UFO gören' ay yolcuları yalan testinden geçti

“Uzayda gözlemleyebildiğimiz kadar yakından bir şey gördük. L şeklindeydi. Bir şey gördüm ama mantıklı yanım bunu anlatamıyor” açıklamalarıyla büyük ses getiren, Ay'a ikinci kez ayak basan insan olarak tanıdığımız Apollo 11 astronotlarından Buzz Aldrin'in bu açıklamaları, özel bir araştırmacı grubu tarafından yeni nesil bir yalan dedektörüyle teste tabi tutuldu. Daha sonrasında ilk açıklamalarını tashih eder nitelikte, "Gördüğüm şey UFO değildi" dese de Aldrin'in ilk açıklamaları UFO'ların var olduğuna inananların en önemli kanıtı olmaktan kurtulamamıştı.
Aldrin'in ilk açıklamaları özel bir yalan testinden geçti ve Aldrin'in bu açıklamaları yaparken yalan söylemediği kanaatine varıldı.
Aynı teste tabi tutulan diğer astronotlar ise Apollo 14 astronotu Edgar Mitchell, Apollo 15 pilotu Allfred Worden ve Gemini 5 görevinde yer alan Gordon Cooper'ın oldu. Buzz Aldrin, Al Worden, Gordon Cooper ve Edgar Mitchell. Bu isimlerin bazıları bazıları artık hayatta olmasa da bir dönem uzay yolculukları sırasında UFO gördüklerini ve uzaylıların varlığına inandıklarını söylemeleri.
ABD’de geçtiğimiz hafta yapılan bir araştırma, evrende yalnız olmadığımızı söyleyen astronotların gerçekten doğru söylediğini ortaya koydu. ABD’nin Ohio eyaletindeki BioAcoustic Biology Enstitüsü tarafından yapılan araştırmada, aralarında Ay’a da giden astronotların sesleri analiz edildi.
Çok özel bir teknolojiyle yapılan analizin sonucunda bütün isimlerin açıklamalarında yalan söylemedikleri sonucuna varıldı.
Apollo 14’te görev yapan Mitchell birkaç UFO gördüğünü, Cooper’ın ise tanımlanamayan bir cihaz ordusu tarafından takip edildiğini söylemişti.
(Habertürk)
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