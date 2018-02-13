HABER

NATO'dan çok kritik Türkiye açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 13.02.2018 14:59 | Son Güncelleme

Brüksel'de açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye'nin geçen hafta NATO'ya Afrin operasyonu ile ilgili bilgi verdiğini söyledi. Stoltenberg, Türkiye ile temasların süremesini beklediğini ifade etti.

NATO'dan çok kritik Türkiye açıklaması

Stoltenberg Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türkiye'nin Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı' hakkında konuştu.

Türkiye'nin operasyon konusunda NATO'yu geçen hafta bilgilendirdiğini belirten NATO Genel Sekreteri bu temasların sürmesini umduğunu ifade etti.

'ERDOĞAN DAHİL TÜRK LİDERLERLE DÜZENLİ OLARAK İLETİŞİM KURUYORUM'

Norveçli yetkili "Türkiye Nato'ya harekatla ilgili geçen hafta bilgi verdi. Suriye'deki durum ve Zeytin Dalı Hareketı konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil Türk liderlerle düzenli olarak iletişim kuruyorum. Türkiye'nin müttefiklerini bilgilendirmeyi sürdürmesini umuyorum" ifadelerini kullandı.

IRAK'TA EĞİTİM MİSYONU AÇIKLAMASI

Stoltenberg ayrıca Irak'ta NATO'nun eğitim misyonunu genişletmeye düşündüğünü duyurdu.

Stoltenberg "Koalisyonun (IŞİD'le mücadele uluslararası koalisyonu) odağı askeri operasyonlardan kapasite geliştirmeye doğru kayarken, NATO'nun eğitim misyonu daha da önemli hale geliyor. Perşembe günü NATO savunma bakanlarının, temmuz ayındaki zirvede Irak'taki NATO eğitim misyonunu başlatma amacıyla planlamaya başlayacağını umuyorum" ifadelerini kullandı.

NATO'nun halihazırda Irak'ın başkenti Bağdat'taki İngiltere Büyükelçiliği'nde görev yapan eğitmenleri bulunuyor. Ancak ABD, NATO'nunIrak'taki eğitim misyonunun genişletilmesini istiyor.

Reuters haber ajansı ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in geçen ay Irak'ta resmi bir eğitim ve danışmanlık misyonunun başlatılması çağrısı yaptığı bir mektubu NATO'ya gönderdiğini duyurmuştu.

Bu hafta Münih'te yapılacak Güvenlik Konferans'ında Irak Başbakanı Haydar el İbadi ile görüşmesi beklenen Stoltenberg eğitim misyonuna katılacak asker sayısı konusunda ise bilgi vermedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Jens Stoltenberg NATO Türkiye

En Çok Okunan Haberler

İlker Başbuğ'un sözlerine Erdoğan'dan tepki: Yazıklar olsun, gereken cevabı alacak

İlker Başbuğ'un sözlerine Erdoğan'dan tepki: Yazıklar olsun, gereken cevabı alacak

12 yaşında seks ve porno bağımlısı oldu

12 yaşında seks ve porno bağımlısı oldu

Yetki belgesi olmayan ikinci el araç satamayacak

Yetki belgesi olmayan ikinci el araç satamayacak

Suriye'de sıcak gelişme... Teröristler aileleriyle teslim oluyor

Suriye'de sıcak gelişme... Teröristler aileleriyle teslim oluyor

Ankara'da skandal görüntü! Üç çocuk kurşun yağdırdı

Ankara'da skandal görüntü! Üç çocuk kurşun yağdırdı

NATO'dan çok kritik Türkiye açıklaması

NATO'dan çok kritik Türkiye açıklaması

İlginizi Çekebilir

Suriye'de sıcak gelişme... Teröristler aileleriyle teslim oluyor

Suriye'de sıcak gelişme... Teröristler aileleriyle teslim oluyor

Almanya'yı karıştıran 'Angela Merkel' karikatürü!

Almanya'yı karıştıran 'Angela Merkel' karikatürü!

Trump'ın oğlunun evine şüpheli zarf gönderildi! Karısı hastaneye kaldırıldı

Trump'ın oğlunun evine şüpheli zarf gönderildi! Karısı hastaneye kaldırıldı

Putin'in özel temsilcisinden Türkiye hakkında kritik açıklama

Putin'in özel temsilcisinden Türkiye hakkında kritik açıklama

Rusya’da yolcu uçağının düşme anı kamerada!

Rusya’da yolcu uçağının düşme anı kamerada!

Okuyucu Yorumları 17 yorum
avrupadan atıldıgımız gıbı natodan da atılıcaz butun dunyayla sorunlu hale geldik yakında hıc bır ulkeye zıyaret bıle yapamıycaz çünkü hiç bir ülke istemıycek bızımle görüşmek bunlar olumlu şeyler diyil bence
mynet haber başlık atarken felaket tellali gibi başlık atıyor.
hadi yiyorsa paçan bilgi verme yemez delikanlılığı iki gün üçüncü gün özür diler
biz bilgi veriyoruz, bunlarda bilgileri düşmana aktarıyor .tahminimce.
Erdoğan dahil türk liderlerle iletişim kuruyorum :) buradan okadar çok ders çıkarması gereken şahıslar insanlar varki anlayana bide malum parti koyunları nasıl anlamasını beklersiniz ama :)
siz şunu kabul edinki hepiniz Turk düsmani ve Turk lerden korkan bir milletsiniz
Hani Nato uyesi bir ülkeye dışarıdan bir saldiri oldugunda destek olacaktiniz? Neden asker gönder miyorsunuz peki? hadi askeri de geçtim neden silah yardiminda bulun muyorsunuz güçlü Müttefikinize? hadi yardi mi da geçtim neden PKK ya açikça yardim edoyorsunuz egitim donatiyorsunuz...? Hani NATO ? nerede? Ayni teror olaylari Yunanistanda olsaydi nasil yardim ederdiniz. Turkiye olunca böyle oluyor...ama sorun degil..Biz tek siz hepiniz oyununu da oynamasini iyi biliriz biz sahte dostlar
size bilge verse ne olacak.siz ABD ye baglisiniz.
BİZ TÜRKİYE OLARAK HİÇ BİR AVRUPA ÜLKESİNDE ÜS KURAMAYALIM.ONLAR İSE NATO ADI ALTINDA AT KOŞTURSUNLAR ÜLKEMDE. 89 YAŞINDAKİ MARANGOZ 35 YIL HOLLANDADA ÇALIŞAN DEDE SAĞ HALEN...TÜRKİYEMİZ 1952 SATILDI YAVRUM.NE ZAMAN BU BOYUNDURUKTAN KURTULURSAK O ZAMAN ÖZGÜR OLURUZ DEMİŞTİ. NATO BİZİM HİÇ BİR İŞİMİZİ HALLETMEDİ ŞU ANA KADAR.AMA TÜM İSLAM ÜLKELERİNİ BİZİM SIRTIMIZDAN KONTROL ETTİ BU PKK PYD DEAŞ HATTA FETO BİLE BUNLARIN ESERİDİR.TÜRKİYE İRANLA KUCAKLAŞIRSA HEPSİNİN PİLİ BİTECEK BÖLGEDE.BAŞKANLIK MUTLAKA GELMELİ ÜLKEMİZE,ONLARIN ÇAKTIĞI KÜFLÜ MIHLARDAN KURTULMAK İÇİN.İMZA OZAYDIN65
@ozaydin65 deden 1928 doğumlu allah sağlık sihhat versin ellerinden öptüm allahın selamıda üzerine olsun torunuda bunu dedesinin söylediklerini kaleme aldığın içinde allah senden razı olsun. gelelim satılmışlığa 1938.de rahmetli mustafa kemal atatürk,yatalak yapan ve ölümünüde gerçekleştiren sonra,dan,da devletin dümen koltuğana oturan sağır ismet diye biri idareyi eline aldığı gibi başlar dedenin anlattıkları doğru dedene sor belki bilir 1946-48.yıllarında bu sağır ismetin 287.siyonist ermeni yahudi çoçuklarını türkiyemize getirip yetiştirdiğini biliyormu biliyorsa helal olsun onuda anlatsn
nato sen ne işe yararsin emperyalizim
natoya saldırın
Nato nun dağılma olasılığı Şu an %48 abd nin tutumu devam ederse önce abd üstleri peşinden türkiyedeki nato üstleri kapanacak süreç abd nin tutumuna bağlı şayet bizi suriyenin herhangi bir yerinde engller ve hala silah vermeye devem ederse süreç yılsonunu görmez..
Bu açıklamanın neyi kritik ben anlamadım.Natoyu bilgilendiriyormuşuz işte.İlla her haberin başına kritik,çok önemli,inanılmaz,facia,dehşet vb. şeyleri ekleyeceksiniz.Eklemezseniz kimse haber okumayacak mı?
yanlışlıkla amerikan hedeflerini vursaydık nato diye bi derdimiz de kalmayacak
ülkenin başında akp kaldıkça nato dahil tüm dünya ülkeme düşman bir kişinin isteriği yüzünden bütün ülke sıkıntısını çekiyor
Türkiye'nin Nato'dan ayrılması durumunda Nato çöker.
Diğer Haberler
Bir 'korku' festivali: Mohaç Buşo şenlikleri

Bir 'korku' festivali: Mohaç Buşo şenlikleri

Şok talimat: Kadın isyancıları vajinalarından vurun

Şok talimat: Kadın isyancıları vajinalarından vurun

Çin'in askeri gücünün 'küreselleşmesi'

Çin'in askeri gücünün 'küreselleşmesi'

Başbakan Yıldırım Berlin'de Merkel'le Görüşecek

Başbakan Yıldırım Berlin'de Merkel'le Görüşecek

Erdoğan: Afrin neyse Kıbrıs'taki haklarımız da odur

Erdoğan: Afrin neyse Kıbrıs'taki haklarımız da odur

Yunanistan'dan Erdoğan'ın sözlerine yanıt

Yunanistan'dan Erdoğan'ın sözlerine yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.