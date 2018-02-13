NATO'dan çok kritik Türkiye açıklaması

Stoltenberg Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türkiye'nin Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı' hakkında konuştu.
Türkiye'nin operasyon konusunda NATO'yu geçen hafta bilgilendirdiğini belirten NATO Genel Sekreteri bu temasların sürmesini umduğunu ifade etti.
'ERDOĞAN DAHİL TÜRK LİDERLERLE DÜZENLİ OLARAK İLETİŞİM KURUYORUM'
Norveçli yetkili "Türkiye Nato'ya harekatla ilgili geçen hafta bilgi verdi. Suriye'deki durum ve Zeytin Dalı Hareketı konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil Türk liderlerle düzenli olarak iletişim kuruyorum. Türkiye'nin müttefiklerini bilgilendirmeyi sürdürmesini umuyorum" ifadelerini kullandı.
IRAK'TA EĞİTİM MİSYONU AÇIKLAMASI
Stoltenberg ayrıca Irak'ta NATO'nun eğitim misyonunu genişletmeye düşündüğünü duyurdu.
Stoltenberg "Koalisyonun (IŞİD'le mücadele uluslararası koalisyonu) odağı askeri operasyonlardan kapasite geliştirmeye doğru kayarken, NATO'nun eğitim misyonu daha da önemli hale geliyor. Perşembe günü NATO savunma bakanlarının, temmuz ayındaki zirvede Irak'taki NATO eğitim misyonunu başlatma amacıyla planlamaya başlayacağını umuyorum" ifadelerini kullandı.
NATO'nun halihazırda Irak'ın başkenti Bağdat'taki İngiltere Büyükelçiliği'nde görev yapan eğitmenleri bulunuyor. Ancak ABD, NATO'nunIrak'taki eğitim misyonunun genişletilmesini istiyor.
Reuters haber ajansı ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in geçen ay Irak'ta resmi bir eğitim ve danışmanlık misyonunun başlatılması çağrısı yaptığı bir mektubu NATO'ya gönderdiğini duyurmuştu.
Bu hafta Münih'te yapılacak Güvenlik Konferans'ında Irak Başbakanı Haydar el İbadi ile görüşmesi beklenen Stoltenberg eğitim misyonuna katılacak asker sayısı konusunda ise bilgi vermedi.
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