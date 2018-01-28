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Obama'nın siyasi kariyerini bitirmemek için saklanan fotoğraf yayınlandı

DÜNYA HABERLERİ | 28.01.2018 09:36 | Son Güncelleme 5 saat önce

Eski ABD Başkanı Barack Obama’nın 2005 yılında ‘İslam Milleti’ hareketinin lideri Louis Farrakhan ile birlikte görüntülendiği bir fotoğrafının internette yayınlandığı bildirildi.

Obama'nın siyasi kariyerini bitirmemek için saklanan fotoğraf yayınlandı

Northstar News Today'in haberine göre Obama 2005 yılında sıklıkla ırkçılık ve antisemitizm yapmakla suçlanan İslam Milleti hareketinin lideri Louis Farrakhan ile görüntülendi.

Fotoğrafı çeken ünlü fotoğrafçı Askia Mohammad ise, o zaman ABD Senatosu'nın üyesi olan Obama'nın siyasi kariyerinden endişe ederek görüntüleri yayınlamama kararı aldı.

​Muhammad, "O zaman fotoğrafı yayınlamaktan vazgeçtim ve sırrı saklamaya yemin ettim. (Obama) başkan adayı olduktan sonra da, ABD başkanı ilanından sonra da, başkanlık yaptığı 8 yıl boyunca da bu fotoğraf gizli kaldı" açıklamasında bulundu.

Muhammad, Trice Edney News Wire haber portalına verdiği röportajda, "Fotoğraf yayınlansaydı 2018'deki başkanlık seçimi ciddi şekilde etkilenirdi" görüşünü dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Barack Obama İslam Milleti Louis Farrakhan

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
yayımlansa ne olacak en çok müslüman bunun zamanında katledildi.
siyasi kariyeri olmuyanın siyasi kariyeri nasıl biter Kİ
adamlar musluman biriyle cekilen fotografa bile kariyer bitiriyor biz hala dinler arasi diyalog tribi atiyoruz.
@uslax öyle bişi yok dialogmuş miyalogmuş ...tek gerçek son din İslam
domuz eti yiyip musluman katletti ne fark eder
obamanın kariyrri bitsin o da reisi kandırmış reisi kim kandırsa sonu kötüdür
trumpa karşı sayın obamayı destek vermeliyiz.bu fotoğraf obamanın müslüman olduğunun ispatıdır.yaşasın türk-amerikan dostluğu.
adem çok komiksin..adam baından aşağı bomba yagdırıyor darbe yaptırıyor . 4o senedır şehit werıyoruz sevgili pkk sı sayesinde ne demek yaşasın abd..en büyük düşmanımız abd dir.
burdakilerinde resmi var birilerinin yaninda
yazık oldu vah vah bize ne ya
Haber çok saçma. 2008 yılında bu adamların röportajında Siyahilerin bulunduğu bir topluluğuz partizan veya başka bir şey değiliz diyor ve Barack Obama'yı da sayıyor. 2008 yılında bunu söylüyor Obama 2009'da göreve başlıyor. E bu bilgiye ben ulaşabiliyorsam kariyeri nasıl bitecek ?
madde mi kullanıyorsunuz şan siz :D
Bu mu müslüman ? Neden bilmem ama obamanın son döneminde türkiyede her yerde bomba patlıyodu ne zaman obama gitti o patlamalar garip bi şekilde durdu ve bitti .
adam zaten müslümanlara ençok zararı veren bir resim yayınlasalar nolurduki
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