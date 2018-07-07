Parkta saç saça baş başa kız kavgası!

İzleyenleri dehşete düşüren görüntüler İskoçya'nın North Lanarshire bölgesinden geldi. Parkta bulanan çitlerin kenarında duran iki kız konuşurken bir anda ortalık karışıyor.

YERDE SÜRÜKLEDİ

Yeşil şort giyen kız, diğer kıza yumruk atıyor. Diğer kız şaşkınlık içerisindeyken yeşil şortlu kız, diğer kızı saçında yakalayıp yere düşürüyor ve sürüklüyor.



