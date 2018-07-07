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Parkta saç saça baş başa kız kavgası!

DÜNYA HABERLERİ  | 07.07.2018 17:41 | Son Güncelleme

İskoçya'nın North Lanarshire bölgesinde çekilen ve iki genç kız kavga ettiği video izleyenleri dehşete düşürdü. Yeşil şortlu kız, diğer kızı saçından tutarak yerlerde sürükledi.

İzleyenleri dehşete düşüren görüntüler İskoçya'nın North Lanarshire bölgesinden geldi. Parkta bulanan çitlerin kenarında duran iki kız konuşurken bir anda ortalık karışıyor.

YERDE SÜRÜKLEDİ

Yeşil şort giyen kız, diğer kıza yumruk atıyor. Diğer kız şaşkınlık içerisindeyken yeşil şortlu kız, diğer kızı saçında yakalayıp yere düşürüyor ve sürüklüyor.


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Anahtar Kelimeler:
kavga kız kavgası İskoçya dayak

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