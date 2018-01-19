PKK Azez'de sivil hastaneyi vurdu! Kahreden fotoğraflar

TSK Suriye'nin Azez şehrinde terör örgütü PKK'nın sivil hastane vurduğunu açıkladı.

Yapılan açıklama şöyle: "19 Ocak 2018 tarihinde hain terör örgütü PKK/PYD-YPG tarafından hedef gözetmeksizin yapılan atışlar neticesinde, Azez’de sivil bir hastane vuruldu. Saldırı sonucunda yaralanan pek çok sivil tedavi edilmek üzere Türkiye’ye getirildi."

Azez ilçesinde iki hastaneye top ateşi açması sonucu 12 kişi yaralandı. Saldırıda hedef alınan akıl hastanesinde bir kişi öldü, 14 kişi yaralandı, kadın doğum kliniğinde ise ölen yaralanan olmadığı belirtildi.

Muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde 200 civarında hastanın tedavi gördüğü psikiyatri hastanesinin hasta bakıcısı Münir Ramazan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıda tamamı kadın 15 hastanın yaralandığını, durumu ağır olanlardan birinin sabah saatlerinde hayatını kaybettiğini belirtti. Ramazan, şunları anlattı:

“Gece üst katta erkekler bölümünde oturuyorduk. Patlamayı duyunca yanımızda bir yer vuruldu zannettik. Aşağı inince kadın hastaların kaldığı bölümün vurulduğunu gördük. Çevreden çok sayıda insan geldi, hastaları dışarı çıkardık. Diğer hastanelere sevk ettik. Bir panik yaşandı. Yaralıların hepsi kadın. Büyük bir paniğe sebep oldu. Kadın hastalara ait bölüm tamamen yıkıldı. Yaralılardan 7’sinin durumu ağır. Bir kısmı Türkiye’deki hastanelere sevk edildi.”