PKK Azez'de sivil hastaneyi vurdu! Kahreden fotoğraflar

TSK Suriye'nin Azez şehrinde terör örgütü PKK'nın sivil hastane vurduğunu açıkladı.
Yapılan açıklama şöyle: "19 Ocak 2018 tarihinde hain terör örgütü PKK/PYD-YPG tarafından hedef gözetmeksizin yapılan atışlar neticesinde, Azez’de sivil bir hastane vuruldu. Saldırı sonucunda yaralanan pek çok sivil tedavi edilmek üzere Türkiye’ye getirildi."
Azez ilçesinde iki hastaneye top ateşi açması sonucu 12 kişi yaralandı. Saldırıda hedef alınan akıl hastanesinde bir kişi öldü, 14 kişi yaralandı, kadın doğum kliniğinde ise ölen yaralanan olmadığı belirtildi.
Muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde 200 civarında hastanın tedavi gördüğü psikiyatri hastanesinin hasta bakıcısı Münir Ramazan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıda tamamı kadın 15 hastanın yaralandığını, durumu ağır olanlardan birinin sabah saatlerinde hayatını kaybettiğini belirtti. Ramazan, şunları anlattı:
“Gece üst katta erkekler bölümünde oturuyorduk. Patlamayı duyunca yanımızda bir yer vuruldu zannettik. Aşağı inince kadın hastaların kaldığı bölümün vurulduğunu gördük. Çevreden çok sayıda insan geldi, hastaları dışarı çıkardık. Diğer hastanelere sevk ettik. Bir panik yaşandı. Yaralıların hepsi kadın. Büyük bir paniğe sebep oldu. Kadın hastalara ait bölüm tamamen yıkıldı. Yaralılardan 7’sinin durumu ağır. Bir kısmı Türkiye’deki hastanelere sevk edildi.”
YETİMLER ŞANS ESERİ KURTULDU
Psikiyatri hastanesi binasının yanı başında yer alan arka cephesine bombanın düştüğü Azez Yetimhanesindeki 60 kadar çocuk ise saldırıdan şans eseri kurtuldu. Çocukların, Suriye’de hafta tatili olan cuma gününü akrabalarının yanlarına geçirmek üzere önceki akşam yetimhaneden ayrılmaları nedeniyle binanın boş olduğu öğrenildi. Ancak yetimhane yetkilileri, saldırı nedeniyle çocuklardan iki hafta daha akrabalarının yanlarında kalmasını istendiklerini bildirdi. PYD/PKK’nın Afrin’den gerçekleştirdiği saldırıda, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen Azez Ehli Hastanesinde de küçük çapta maddi hasar meydana geldi.
Terör örgütü saldırısında yakınlarına top mermisi düşen Azez Kadın Doğum Hastanesinin İdari Müdürü Zekeriya Mübarek, patlamanın büyük bir paniğe sebep olduğunu kaydetti. Mübarek, “Hastaneleri hedef almak Esed rejiminin yöntemidir. Hastanemize rejim daha önce iki üç kez saldırdı. Aynı şeyi PYD de yapıyor. Bunlar bizim yaşam arzumuzu bitirmeye çalışıyor. Oysa burada ayda 8-9 bin hastaya hizmet veriyoruz ve 600 civarında doğum gerçekleşiyor” diye konuştu.
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