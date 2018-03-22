Sinemada dehşet! Koltuğun arasına düşen telefonu alacakken…

Eşiyle birlikte sinemaya giden 24 yaşındaki Ateeq Rafiq, filmin sonunda telefonunu iki koltuğun arasına düşürdü.
Telefonunu almak için çabalayan Rafiq’in kafası koltukların arasına sıkıştı. Bir anda çırpınmaya başlayan adamın yardımına sinema görevlileri koştu.
Rafiq sıkıştığı yerden çıkarılmaya çalışılırken kalp krizi geçirdi. Koltukların arasından çıkarılan adamın kalbi durdu.
Ambulans gelene kadar yapılan müdahalede talihsiz adamın kalbi çalıştırılırken, Rafiq hastaneye kaldırıldı.
Rafiq, yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede 1 hafta sonra yaşamını yitirdi.
Rafiq’in eşi sinema şirketini şikayet ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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