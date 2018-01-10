Son dakika! Rusya'dan İdlib'le ilgili Türkiye'den kritik istek!

Rusya Savunma Bakanlığı'nın gazetesi Krasnaya Zevezda, iki insansız hava aracı grubunun geçen hafta Suriye'deki Rus üslerine saldırmasının ardından, bakanlığın Türk silahlı kuvvetlerinden çatışmasızlık bölgesi ilan edilen İdlib'deki silahlı gruplar üzerindeki kontrolü sıkılaştırmasını istediğini bildirdi.
Gazete saldırıyı düzenleyen insansız hava araçlarının "ılımlı muhalefet"in kontrolü altındaki İdlib bölgesinin güney batı kısmından havalandığını ifade etti.
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