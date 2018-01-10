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Son dakika! Rusya'dan İdlib'le ilgili Türkiye'den kritik istek!

DÜNYA HABERLERİ | 10.01.2018 15:27 | Son Güncelleme 2 saat önce

Rusya, insansız hava aracı saldırısının ardından Türkiye'den İdlib'deki silahlı gruplar üzerindeki kontrolünü sıkılaştırmasını istedi.

Son dakika! Rusya'dan İdlib'le ilgili Türkiye'den kritik istek!

Rusya Savunma Bakanlığı'nın gazetesi Krasnaya Zevezda, iki insansız hava aracı grubunun geçen hafta Suriye'deki Rus üslerine saldırmasının ardından, bakanlığın Türk silahlı kuvvetlerinden çatışmasızlık bölgesi ilan edilen İdlib'deki silahlı gruplar üzerindeki kontrolü sıkılaştırmasını istediğini bildirdi.

Gazete saldırıyı düzenleyen insansız hava araçlarının "ılımlı muhalefet"in kontrolü altındaki İdlib bölgesinin güney batı kısmından havalandığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Türkiye Suriye İdlib

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Şam'da cuma ortadoğu bizden sorulur.. pyd ye koridor derken suriye karıştırıldı milyonlarca suriyeli haini ülkeye doldurdu pyd devlet haline geldi BOP görevini yaptılar abd kucağından Türkmen katili putin'in kucagina yersen yine KANDORILDILAR.
reuters diyorsa doğrudur diyenler oldukça elalemin ağzı çıkı değil ki büzesin demek lazım :=)
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