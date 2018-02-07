Son dakika! Space-X'in Mars roketi Falcon Heavy fırlatıldı

SpaceX ve Tesla şirketlerinin kurucusu Elon Musk, şimdiye kadar yapılmış en güçlü roketlerden birinin içerisine Tesla Roadster koyarak Mars'a gönderdi. Saturn 5'ten bu yana en yüksek taşıma kapasitesine sahip roketin ağırlığı 2 bin 250 ton.

Fırlatma sonrası kapsülden ayrılan roketler ise dünyaya döndü. Fırlatmanın başarılı olduğu öğrenildi.

Patlatıldıktan üç dakika sonra, sürat artırıcı roketlerinden ayrılan Falcon Heavy ve ikinci etap Dünya yörüngesine doğru ilerledikçe en riskli bölümün sona erdiği bildirildi. 2 roket görevini tamamladıktan sonra sorunsuz dünyaya geri döndü. Falcon Heavy ise önümüzdeki saatler boyunca, Dünya'nın Van Allen radyasyon bandını dolaşacak.

Uzmanlar, ilk defa bir hükümet yerine özel bir şirket tarafından yıllarca uzaya yük taşıyan Falcon 9 roketinin turbo şarjlı versiyonunun piyasaya sürülmesi ile uzay uçuşunda önemli bir kilometre taşı konulduğuna dikkat çekiyorlar.

KOLTUĞA SPACEX'İN GÖMLEK GİYSİLERİNİ GİYEN BİR MANKEN OTURDU

Bu arada Falcon Heavy'in ilk kez bir otomobil taşıması uzay yolculuğuna olan ilgiyi artırdı. Elon Musk'ın diğer firması Tesla tarafından üretilen elektrikli bir spor otomobil kırmızı Roadster'ın sürücü koltuğunda SpaceX'in gömlek giysilerinden birini giymiş bir manken oturdu.