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Son dakika! Space-X'in Mars roketi Falcon Heavy fırlatıldı

DÜNYA HABERLERİ | 07.02.2018 00:01 | Son Güncelleme

Dünyanın en güçlü roketi olarak anılan Falcon Heavy'nin test uçuşu yapıldı. Elon Musk, SpaceX şirketinin testini yapacağı yeni roketi Heavy Falcon'un içerisine ise bir adet Tesla Roadster yerleştirdi. Fırlatma sonrası kapsülden ayrılan roketler ise dünyaya döndü. Fırlatmanın başarılı olduğu öğrenildi.

SpaceX ve Tesla şirketlerinin kurucusu Elon Musk, şimdiye kadar yapılmış en güçlü roketlerden birinin içerisine Tesla Roadster koyarak Mars'a gönderdi. Saturn 5'ten bu yana en yüksek taşıma kapasitesine sahip roketin ağırlığı 2 bin 250 ton.

Fırlatma sonrası kapsülden ayrılan roketler ise dünyaya döndü. Fırlatmanın başarılı olduğu öğrenildi.

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Patlatıldıktan üç dakika sonra, sürat artırıcı roketlerinden ayrılan Falcon Heavy ve ikinci etap Dünya yörüngesine doğru ilerledikçe en riskli bölümün sona erdiği bildirildi. 2 roket görevini tamamladıktan sonra sorunsuz dünyaya geri döndü. Falcon Heavy ise önümüzdeki saatler boyunca, Dünya'nın Van Allen radyasyon bandını dolaşacak.

Uzmanlar, ilk defa bir hükümet yerine özel bir şirket tarafından yıllarca uzaya yük taşıyan Falcon 9 roketinin turbo şarjlı versiyonunun piyasaya sürülmesi ile uzay uçuşunda önemli bir kilometre taşı konulduğuna dikkat çekiyorlar.

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KOLTUĞA SPACEX'İN GÖMLEK GİYSİLERİNİ GİYEN BİR MANKEN OTURDU

Bu arada Falcon Heavy'in ilk kez bir otomobil taşıması uzay yolculuğuna olan ilgiyi artırdı. Elon Musk'ın diğer firması Tesla tarafından üretilen elektrikli bir spor otomobil kırmızı Roadster'ın sürücü koltuğunda SpaceX'in gömlek giysilerinden birini giymiş bir manken oturdu.

Falcon Heavy'in ilk uçuşu ile daha büyük roketler geliştirmek için SpaceX'e güç verdiğini belirten uzmanlar Musk'un Mars'a insanları gönderme hayalini gerçekleştirmesine yardımcı olabileceğini ifade ediyorlar.

Uzaya gönderilen Tesla otomobilden canlı yayın yapıldı.

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YAKLAŞIK 6 AY SONRA MARS'A ULAŞACAK

Falcon Heavy roketinin kapsülünde yer alan Tesla aracının yaklaşık 6 ayda Mars'a ulaşması planlanıyor. Saatte 40 bin kilometre hıza ulaşacak. Bu hız, ses hızından da fazla. Üstü açık Tesla aracının içinde aynı zamanda SpaceX tarafından tasarlanan bir uzay giysisi de bulunuyor.

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MİLYARLARCA YIL YÖRÜNGEDE KALMASI BEKLENİYOR

Elon Musk, roketle gönderilen aracın müzik setinde ise David Bowie'nin Space Oddity şarkısının çalacağını söyledi. Aynı zamanda Musk, aracın yörüngede bir kaç yüz milyon hatta milyarca yıl kalacağını tahmin ettiklerini belirtti.

Falcon roketleri arasında daha önceden uzay görevi yapan 2 roket bulunuyor. Bu roketler, görevlerinin ardından dünyaya geri dönmüş ve üslerine dikey bir biçimde başarılı iniş gerçekleştirmişti.

Elon Musk’ın kendi kişisel Tesla Roadster aracı Mars’a doğru yolculuğa çıkacak.Kennedy Uzay İstasyonu'ndan fırlatılacak olan roketi fırlatmak için NASA ile bir kontrat da yapıldı. 2 bin 250 ton ağırlığındaki roketin fırlatıldıktan sonraki en kritik anı ilk 3 dakika olarak gösteriliyor. Bu sürede roketin seyri yörüngeye oturma durumunu belli ediyor.

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
biz de sol elle yemek yemenin şeytan işi olup olmadığını tartışa duralim.
millet uzayı keşfetsin koloniler kursun. bizimkilerde sol elle yemek haram mı değil mi bunu tartışsın.ve üstelik bu kurumlarada milyarlarca dolar kaynak ayrılsın. batı ile aramızda uçurum değil,everest dağı var. iyice araplaştık
Reyhanlıya Kırıkhana Atmeye füzeler atılsın, bütün Müslümanlar birbirine katılsın aaaa Amerika neyle ugrasiyo bu sirada Falconla. Allah sizi perisan etsin Amerika. akittiginiz müslüman kanı burnunuzdan gelsin insallah
amariga bizi kiskaniyi
Eller araba yerleştirir fezaya,biz yayan gideriz yeni yollarda...
Nasanın yalanlarının devam versiyonu bunlar sahtekar bunlar yalan bunlar.
90 milyon dolara mâlolmuş.milyar dolarınız olsa bile bu füzeyi yapamazssınız,çünki gerisinde 60 yıllık bilgi birikimi ve 200 milyar dolarlık uzay teknolojisi yatırım var.Bu işler öyle mehter takımı yürütmekle olmuyor.Para yatırmak,teknnolojik eğitim ve denemelerden geçiyor.bunu yaparkende çevrenizde barış diplomasisi yürütmeniz gerekirki,savaşa yakalanıp kaynaklar boşa gitmesin.
Bizde metrobüs yaptık :) Szin gibi övünüyormuyuz.
Bizimde heykelleri miz var bunlar hep bosa masraf ..
HERİFLER NELERLE UĞRAŞIYORLAR. BİZLER İSE HALEN KABUĞUMUZDAN DİŞARI ÇIKAMIYORUZ. TEBRİKLER GERÇEK KISKANDIM.
Bizim de PTT messengerimiz var..Dünya bizi kıskaniyir :DDD
adamlar marsa gitti ya lan!
Nerede bizim fetva veren sarıklı ,cübbeli hocalar.Adamlar bilim için nerelere gidiyor.Nereleri keşfediyor.Yeni fetva verin de avrupa bizi kıskansın.Adamların fırlattığı uzay aracı sizin vereceğiniz fetva kadar önemli değildir.Hadi bizi avrupa dünya kıskansın hadi...
Sonuçta bir organik hoşaf değil.
biz daha öteye gidiyoruz,lafla
Adamlar araba gönderdi biz daha astronot göndereceğiz
adamlar yapiyor aga...
He ya,tüm sıkıntıları unutup bu anı bekledik,sağolsun,varolsunlar...
ah ulan şu günleri Recaizade Mahmut Ekrem göremedi be
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