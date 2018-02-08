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Times: Türkiye ile Esad rejimi Suriye'nin kuzeybatısında karşı karşıya geliyor

08.02.2018 06:31 | Son Güncelleme

İngiliz Times gazetesi, Türkiye'nin son günlerde İdlib ve Halep eyaletlerine tank ve asker gönderdiklerini yazdı. Haberde bunun Suriye'de savaşan taraflar arasında ateşkes umutlarının azaldığı bir zamana denk geldiği vurgulandı.

Times: Türkiye ile Esad rejimi Suriye'nin kuzeybatısında karşı karşıya geliyor

Richard Spencer imzalı haberde, Türkiye'nin İdlib eyaletine ve Halep eyaletinin güney batısındaki kentlere son günlerde bir dizi asker ve tank gönderdiği belirtiliyor.

Haberde bu girişimin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Operasyonu'ndan bağımsız göründüğü kaydediliyor.

Haberde "Türk güçleri, Devlet Başkanı Esad ile El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ve Özgür Duriye Ordusu (ÖSO) arasındaki cephe hattından en fazla 2 mil (3,2 kilometre) uzaklıktaki El Eis köyünde konuşlandılar" deniyor.

Haberde, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeybatısında çatışmasızlık bölgeleri oluşturmasına Rusya ve İran ile yapılan anlaşma kapsamında yeşil ışık yakıldığı hatırlatılıyor.

Türkiye ordusunun El Eis köyüne, Esad güçlerinin ateşkesi delerek İdlib eyaletinin içlerine doğru ilerlediği bir dönemde konuşlandığına dikkat çekiliyor.

"Türk ordusu şimdi onun (rejimin) yoluna çıkıyor" deniyor.

Haberde son iki haftada savaşın gördüğü en kötü çatışmalardan ve bombalamalardan bazılarının yaşandığı da söyleniyor.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Şam yakınlarında yer alan muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'ya yönelik bombalı saldırılarda Çarşamba günü en az 31, Salı günü ise 80 sivilin öldüğünü açıklamıştı.

Muhaliflere yakınlığıyla bilinen SOHR, İdlib eyaletinde ise bombalı saldırılarda bu hafta en az 15 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Haberde, son bir ay içinde Suriye'de en az altı zehirli gaz saldırısı gerçekleştiğinin iddia edildiği de yazıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) son dönemde bombardımanların şiddetlenmesi üzerine Suriye genelinde ateşkes çağrısı yapmıştı.

BM'nin Bölgesel Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, Suriye'de savaşın bitmediğini söyleyerek, "Çatışmasızlık bölgelerinin barış ve istikrar getirdiği gibi yanlış bir algı var" demişti.

BM Güvenlik Konseyi Perşembe günü kapalı kapılar ardında yardım çalışanlarından gelen bir ay sürelik ateşkes çağrısını görüşecek.

Doğu Guta'daki sivillere Kasım 2017'den bu yana yardım ulaştırılamadığı kaydediliyor.

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