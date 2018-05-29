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Topuklu ayakkabıyı hangisi giyiyor? Sosyal medyada büyük tartışma bu fotoğrafla başladı

DÜNYA HABERLERİ  | 29.05.2018 11:58 | Son Güncelleme

İnterneti karıştıran Yanny-Laurel tartışması henüz sona ermişken, yeni bir fotoğraf daha gündeme geldi. CJ Fentroy adındaki Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan fotoğraf, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük tartışma yarattı. İki arkadaşının sarıldığı bir fotoğrafı paylaşan CJ Fentroy'un gündem yaratan karesinde bir erkeğin topuklu ayakkabı giyerken çekilmiş görüntüsü yer aldı ancak...

Topuklu ayakkabıyı hangisi giyiyor? Sosyal medyada büyük tartışma bu fotoğrafla başladı

Sosyal medya üzerinde yeni bir tartışma başladı… Geçen yıllarda bir elbisenin mavi mi yoksa sarı mı olduğu tartışmasının ardından geçen haftalarda bir ses kaydı ortalığı karıştırmıştı. Ses kaydında bazıları Laurel sesini duyarken bazıları da Yanny’i işitti.

topuklu-ayakkabiyi-kim-giyiyor-sosyal-medya

Bugün sosyal medyada paylaşılan yeni bir kare ise tartışmayı üst seviyeye taşıdı. Twitter’da CJ Fentroy isimli bir kullanıcı bir medya kuruluşunda olduğu izlenimini veren bir yerde çekilen fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafta bir kadın ile erkeğin birbirine sarılması görülüyor. Fakat fotoğraftaki kişilerin duruşu kafaları karıştırdı. Zira bazıları oturan bir erkeğe kadının arkadan sarıldığını söylerken, diğer internet kullanıcıları topuklu ayakkabı giyen bir erkeğin arkadan kadına sarıldığını iddia etti.

Sözcü'nün haberine göre, Twitter üzerinde bu paylaşım kısa sürede 40.000 retweet aldı ve 96.000 kişi tarafından beğenildi.

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