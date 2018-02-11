Trump: Yahudi yerleşimleri barış sürecini karmaşıklaştırıyor

Donald Trump, Yahudi yerleşimlerinin barış planının bir parçası olup olup olmadığı sorulunca da "Yerleşimlerle ilgili görüşeceğiz: Yerleşimler barır yapmayı çok zorlaştıran ve hep zorlaştırmış bir şey, dolasıyla İsrail'in yerleşimler konusunda çok dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Trump ABD'nin barış planını ne zaman sunacağı konusundaki soruya "Neler olacağını göreceğiz. Şu anda Filistinliler barış yapmaya niyetli değiller. İsrail'e gelince, İsrail'in de barış yapmakla ilgilendiği konusunda net değilim, dolayısıyla bekleyip neler olacağını görmemiz gerekiyor" yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Yahudi yerleşimlerinin Filistinlilerle barış sürecini "karmaşıklaştırdığını" söyledi ve İsrail'e bu konuda "dikkatli" olunması çağrısı yaptı.

İsrail'in 1967'de Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü işgal etmesinden bu yana yapılan 140 kadar yerleşimde 600 bin Yahudi yaşıyor. Yerleşimler uluslararası hukukta yasadışı olarak kabul ediliyor, ancak İsrail buna karşı çıkıyor.

Trump mülakatta ayrıca, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımanın, görevdeki ilk yılında yaptığı önemli işlerden biri olduğunu söyledi.

Trump "Kudüs'ün çok büyük ve çok önemli bir olay olduğunu düşünüyorum. Kudüs'ün başkent olarak tanınması çok sayıda insan için önemli bir şeydi. Çok önemli bir vaatti ve bu vatte bulunup yerine getirdim" dedi.

İsrail Kudüs'ün tümünü başkenti olarak kabul ediyor, ancak Filistinliler 1967'de işgal edilen Doğu Kudüs'ü gelecekteki Filistin devletinin başkenti yapmak istiyor.

Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınmasının ardından, ABD'nin arabuluculuğunu kabul etmeyeceklerini söylemişti.