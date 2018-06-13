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Tuvaletten çıkan dev yılanı çıplak elleriyle yakaladı

DÜNYA HABERLERİ  | 13.06.2018 15:57 | Son Güncelleme

ABD, kahraman şerif yardımcısı kadını konuşuyor. Geçen hafta sonu Teksas'ta meydana gelen olayda şerif yardımcısı Lindsay Scotten erkekler tuvaletinde yaklaşık iki metrelik bir yılanı çıplak ellerle dışarı çıkardı.

Tuvaletten çıkan dev yılanı çıplak elleriyle yakaladı

Yılanı erkekler tuvaletinde ilk keşfeden ise altı yaşında küçük bir çocuk. Erkekler tuvaletinin bulunduğu şirketin çalışanı olduğu öğrenilen Wade Vielock'un küçük oğlu yılanı görür görmez dehşetle babasına haber verdi.

Yılanın büyüklüğünden panikleyen baba tahnitçi bir arkadaşını aradı.

Olay yerine ulaşan arkadaş yılanın türünün doğu indigo yılanı olarak bilinen zehirsiz bir tür olduğunu söyledi.

Genellikle saldırgan olmayan bu türün ABD'nin orta kesimlerinde yaşayan en büyük ve aynı zamanda koruma altında olan bir tür olduğunu belirtti.

Kendisinin müdahale edemeyeceğini anlayan baba bölge şerifini aradı.

Olay yerine ulaşan şerif yardımcısı Lindsay Scotten ise tam bir cesaret örneği göstererek yılanı çıplak elle yakalayıp odadan çıkarmayı başardı.


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Anahtar Kelimeler:
tuvalet Indigo çıplak elle ABD yılan Teksas

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