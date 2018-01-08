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Ülkenin en çok aranan mafya babasıydı! Çıplak yakalandı

DÜNYA HABERLERİ | 08.01.2018 10:59 | Son Güncelleme 5 dakika önce

Brezilya'da ülkenin en çok aranan mafya lideri Stephan de Souza Vieira (34), Rio de Janeiro'daki lüks dairesine düzenlenen polis baskınının ardından ele geçirildi. Polisin baskında çok miktarda para ve mücevherin ele geçirdiği açıklandı. Geçmişte 26 yıl hapis cezasına çarptırılan mafya lideri, daha önce hapisten kaçmayı başarmıştı.

Ülkenin en çok aranan mafya babasıydı! Çıplak yakalandı

De Souza Vieira, ülkede 9 kişinin ölümüyle ve 14 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan hapishane isyanının talimatını veren isim olarak biliniyor.

Brezilya polisi, BH adıyla bilinen Stephan de Souza Vieira'nın Red Command isimli uyuşturucu kartelinin liderliğini yaptığı açıkladı.

DAHA ÖNCE HAPİSHANEDEN KAÇMIŞTI

Uyuşturucu satıcılığından 26 yıl hapis cezasına çarptırılan BH, Aparecida de Goiania'daki hapishaneden kaçmıştı.

Brezilya'da yeni yılın ilk günü Goias'taki Colonia Agroindustrial hapishanesinde iki çete birbirine girmişti.

Silahların ateşlendiği çatışmada dokuz kişi ölmüş, kurbanlardan birinin başı kesilmiş ve 14 kişi de yaralanmıştı.

Cezaevinden alevlerin yükseldiği çatışma sırasında yaklaşık 100 çete mensubu firar etmişti.

Cezaevlerinin tıka basa dolu olduğu Brezilya'da geçen yıl Anisio Jobim hapishanesinde çıkan isyanda 56 kişi yaşamını yitirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
polis çıplak mafya brezilya Rio de Janerio

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