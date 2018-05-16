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Ünlü yazar Tom Wolfe hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 16.05.2018 07:28 | Son Güncelleme

Ünlü yazar Tom Wolfe yaşamını yitirdi. Tom Wolfe bir süredir New York'ta tedavi görüyordu. Kitapları arasından “The Right Stuff” ve “The Bonfire of the Vanities” 1980’li yıllarda en çok satanlar listesine girmişti.

Ünlü yazar Tom Wolfe hayatını kaybetti

Yeni dönem gazeteciliğin öncülerinden olan 88 yaşındaki ABD’li yazar Tom Wolfe, New York’ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Güzel bir hikâyenin yalnızca dışarı çıkılarak yazılabileceğini söyleyen Wolfe’un yazı stili de dönem açısından “deneyimsel” kabul ediliyordu.

tomwolfe

Gazete Habertürk'ün haberine göre, Kitapları arasından “The Right Stuff” ve “The Bonfire of the Vanities” 1980’li yıllarda en çok satanlar listesine girmişti. 1958’de Türkçe’ye çevrilen tek eseri “Yuvaya Dönemezsin”in (You Can’t Go Home Again) ise şu anda baskısı bulunmuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tom Wolfe ABD

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