Ünlü yazar Tom Wolfe hayatını kaybetti

Yeni dönem gazeteciliğin öncülerinden olan 88 yaşındaki ABD’li yazar Tom Wolfe, New York’ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Güzel bir hikâyenin yalnızca dışarı çıkılarak yazılabileceğini söyleyen Wolfe’un yazı stili de dönem açısından “deneyimsel” kabul ediliyordu.

Gazete Habertürk'ün haberine göre, Kitapları arasından “The Right Stuff” ve “The Bonfire of the Vanities” 1980’li yıllarda en çok satanlar listesine girmişti. 1958’de Türkçe’ye çevrilen tek eseri “Yuvaya Dönemezsin”in (You Can’t Go Home Again) ise şu anda baskısı bulunmuyor.

