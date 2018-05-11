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Yemen'de Türk gemisi İnce İnebolu'ya füze saldırısı iddiası! Patlama meydana geldi

DÜNYA HABERLERİ  | 11.05.2018 23:31 | Son Güncelleme

Yemen'e buğday taşıyan İnce İnebolu isimli Türk gemisine füzeli saldırı gerçekleştiği iddia edildi. Gemide büyük bir patlama oldu. İlk görüntülerde gemini gövdesinde büyük bir hasar meydana geldiği görüldü.

Yemen'de Türk gemisi İnce İnebolu'ya füze saldırısı iddiası! Patlama meydana geldi

Patlama, Yemen’in Husi kontrolündeki Saleef limanına buğday taşıyan İnce İnebolu isimli Türk gemisinde meydana geldi.

SUUDİ GEMİLERİ YARDIM ETTİ

Patlama sonrası gemi kaptanının yardım çağrısına Suudi Arabistan önclüğündeki koalisyon birlikleri cevap verdi. Suudi gemilerinin yardımıyla Türk gemisi Jizan limanına çekildi. Gemide incelemelerde bulunan Suudi yetlililer patlamanın içerden dışarıya doğru gerçekleştiğini açıkladı. Gemiden gelen ilk görüntülerde geminin gövdesinin sol tarafında büyük bir delik olduğu görüldü. Ancak geminin 50 bin ton Rus buğdayıyla yüklü olması füze saldırısına işaret etti.

Reuters'a konuşan bir kaynak da meydana gelen patlamanın geminin ya da bir füzenin parçalarının aşırı ısınmasından kaynaklanabileceğini söyledi.

GEMİ

AA


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Anahtar Kelimeler:
Yemen gemi patlama İnce İnebolu

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