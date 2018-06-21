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Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in kızı oldu

21.06.2018 12:23 | Son Güncelleme

37 yaşındaki Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Ardern, modern tarihte görevdeyken doğum yapan ikinci seçilmiş lider oldu.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in kızı oldu

Başbakan Jacinda Ardern, Auckland kentindeki bir hastanede doğum yaptı.

6 hafta doğum izni alan Ardern, yetkilerini yardımcısı Winston Peters'a devretti.

Instagram'da 3.31 kilogram olarak dünyaya getirdiği bebeği ve partneriyle fotoğrafını paylaşan Ardern, "Kendimi çok şanslı hissediyorum. Yeni anne-babaların yaşadığı duyguları yaşıyoruz. Bizden nezaketlerini esirmemeyen ve iyi dileklerini paylaşan herkese teşekkür ederim" dedi.

Ekim ayında göreve seçilen Ardern, Ocak ayında partneri Clarke Gayford ile bir bebek beklediklerini duyurmuştu.

GÖREVDEYKEN DOĞUM YAPAN İKİNCİ LİDER

Başbakan, Yeni Zelanda radyosuna hamilileğini açıklarken "Aynı anda birden fazla işi yapan tek kadın ben değilim. Hem çalışıp hem de bebeği olan ilk kadın da değilim. Bunu daha önce yapan birçok kadın var" demişti.

Jacinda Ardern, ülkenin 1856'dan bu yana göreve gelen en genç başbakanı.

1990'da, dönemin Pakistan Başbakanı Benazir Butto, görevdeyken doğum yapan ilk seçilmiş lider olarak tarihe geçmişti.

PARTNERBaba-kız günüBaba-kız günü
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