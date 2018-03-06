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Yunan Bakan: 'İki Yunan askeri konusu Türkiye-AB ilişkilerini de etkiler'

DÜNYA HABERLERİ  | 06.03.2018 19:55 | Son Güncelleme

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kamenos, tutuklu Yunan askerlerine ilişkin, "İki Yunan askeri konusu Türkiye-AB ilişkilerini de etkiler" dedi.

Yunan Bakan: 'İki Yunan askeri konusu Türkiye-AB ilişkilerini de etkiler'

Belçika'nın başkenti Brüksel’deki Avrupa Birliği (AB) Savunma Bakanları toplantısına katılan Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kamenos, Türkiye’de tutukluluk halleri devam eden 2 Yunan askerine ilişkin hem Türk -Yunan hem de Türkiye-AB ilişkilerini de ilgilendirdiğini ileri sürdü. Kamenos, “Yunan askerleri aynı zamanda Avrupa askerleridir. Yani konu Türkiye-AB ilişkilerini de ilgilendiriyor” diye konuştu.

Kamenos, NATO Genel Sekreteri Yardımcısı Rose Gottemoeller’i de konuyla ilgili bilgilendireceğini söyledi. Kamenos, Yunan askerlerinin, Türkiye’den yasa dışı mülteci ve göçmen sokmak isteyen göçmen kaçakçılarının izinin peşinde olduğunu belirtti. Ayrıca Kamenos, iki Yunan askerin hapisten çıkıp yargılanmaları için askerlerin mahkemeleri yapılıncaya kadar Yunanistan’ın Edirne Konsolosluğu’nda kalmaları önerisinde bulunduğunu açıkladı.

Öte yandan Kammenos, Türkiye ile Yunanistan'ın NATO üyesi olduklarını hatırlattı ve buna benzer konuların barışçı yol ile ve müzakereler ile çözülebileceğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
NATO Türkiye sportif işbirliği Yunanistan

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Okuyucu Yorumları 72 yorum
Alın AB yi başınıza çalın...
Tehdit nerede ? Yangına körükle gitmenin kime ne faydası var ?
@r.etkar ARKADAŞLAR. AKP SEÇİM ÖNCESİ. YUNAN STANLA DA İÇ ÇATIŞMA VE SAVAŞ ORTAMI OLUŞTURARARK ADALARI ÜZERİNDEN. SİYASET VE ÇATIŞMA ÇIKARTICAK BUNLAR DANIŞIKLI DÖNÜŞÜKLÜ. TIPKI HOLLANDA DA ALMANYADA VATANDAŞLARIMIZI KÖPEKLERE YEDİRTİLER YA SEÇİM ÖNCESİİİ
@konttnok AB ye girmek demek insan hakları,demokrasi,adalet ve özgürlüklerde 3.sınıf ülke olmaktan kurtulmak demektir. Bir ortadoğu ülkesi olmaktan,yobazlıktan,din sömürüsünden,teokratik idarelerden kurtulmak demektir. Halkın,milletin devlete karşı güçlenmesi ve hakkını araması demektir. Bunu reddetmek tescilli aptallıktır. Ama burayı basan aktrollere bunu anlatmak imkansızdır. Kapılarında sürünen de biziz. Adamlarda kriterler koymuş. Neyi tartışıyorsunuz????
ALLAH Soytarılara bak ya Ağa babalarınız gelsin siz önce elinizdeki teröristleri Turkiyeye iade edin sonrası hallolur keriz seni
AKP.NİN NİYETİ BİZİ 2023'TE NATODAN ÇIKARMAK VE BÜTÜN DÜŞMANLARA YEM ETMEK...ERMENİSTAN-YUNANİSTAN-SURİYE-İRAN-İSRAİL BİZİM DÜŞMANLARIMIZDIR..
@erxcanka79 ilk önce seni atar kurtuluruz..............
@erxcanka79 sende bu düşmanlardan az değilsin yani
@erxcanka79 AKP SAVAŞ. BARON BOP BAŞKANLIK MÜSLÜMAN KANINI. ELİNE BULAŞMIŞ BİR. LİONS KULÜBÜ PARTİSİ
AB işleri yalan artık İngiltere bile baktı işler kötü ayrıldı.
@casus85 süpersin
HAY SİZİN SÖZDE A.B NİZE YA BİZİM SUBAYLAR SİZİN ORADA ONLAR NE OLACAK .YENİLEN AYI GÜREŞE DOYMAZMIŞ DERLER BİZDE
dümbük
Sizin yaptıklarınız AB ilişkilerini etkilemez, bizim yaptıklarımız AB ilişkilerini etkiler öylemi? Batsın sizin Avrupa birliğiniz...
Ne AB'miş arkadaş. Her sıkıştıklarında aynı muhabbet.
ey yunan akilli ol
Hadi lan sünnetsiz gavur yiyosa gelin.
AB ye biz değil de AB size girsin yunan bakan
pis yunanlılar.... zaten sizleri hiç sevmiyorum... ayrıca bizi ab ilişkileriyle tehtid ediyor... siz kimsiniz ki... haddinizi bileceksiniz... öyle elini kolunu sallayarak sınırları geçemezsiniz ve suç üstü yaklandılar... ayrıca siz fetöcüleri teslim ettinizmi hayır... pkklılara yardım ve yataklık yaptınızmı evet... biz ne istersek onu yaparız...
böyle giderse anneni ve kız kardeşlerini de etkileyecek....
sen fetöcüleri saklarken nato filan umrunda olmuyordu da şimdi mi aklınıza geldi . ver fetöcü kaçakları al bunları
AB NİZE TÜKÜREYİM.
Ey yunanistan der sokak da 3-5 gerizekalı yunanistan eylemi yapar bir güzel milletin gözünü boyadıktan sonra eyvallah paşam deyip salıverirler herzaman işe yaradı nasıl olsa inan çok insan
yunan pici kadir misiroglu bu habere cok sevinir kesin.
çokta tınn
bizim su sıralar rusya kankamız :) çininde abd ile arası biraz limon oyuzden ab birliğini sallayan yok keyfimiz yerinde
Bu yakaladığımız 2 Yunan askeri rütbeli mi, yoksa er falan mı?
1 teğmen ile 1 astsubay ikisi de rütbeli
çok korktuk ya
Kıçı kırık Yunanistan bile bize kafa tutuyorsa artık diyecek bir söz yok. Hey gidi günler. Neydi o Avrupa'ya bile kafa tuttuğumuz günler.Şimdilerde bizimkiler 5. dünya ülkelerinden gelecek desteklere bakıyor. Hatta ve hatta destek verin diye gidip ellerini öpüyor.
etkilesin ikili ilişkileri ulan yunan tohumu fetöcü askerleri niye vermediniz bize o zaman denize dökeriz hepinizi akıllı olun
bunlar osmanlı ruhunu istiyor. istiyorlarki vuralım Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Molvin Paydin.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Molvin Paydin diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Molvin Paydin yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız ????
Ben yunanistandan yanayım akepekknın sonu geldi
Yarın da kalkar biz AB üyesiyiz bizle savaşamazsınız falan dersiniz Allah bilir.Güldürmeyin ulan.
siz önce darbecileri bir verin de...
@christianvieri aynen ole darbecılerı versınler o darbecılerı trtde canlı yayına cıkartsınlr onlr pekı bızı bu makamlara terfı ettırılerınlerın hıc mı kabahatı yok bızde kandırıldık dese nolacak yas kararlarıyla asrın lıderımızın trafndan general amral ypıln ılk 10 sırası hepsı hapıste
Bizim bayrağımız altında 534 sene yaşa atalarına böyle saygısızlık yap sizler bizim torunlarımızsınız insan hiç dedelerine böyle saygısızlık yaparmı?
zaten iki askerini kapanan yaraları kaşımak için bile bile gönderdikleri o kadar net belliki.Bu saattten sonra ya herro ya merro kaşınan itinayla kaşınır ağa.
Kamenos denen budala TÜRKİYE ab ye tam üye olmayan bir BAĞIMSIZ ÜLKE.senin ab nin alacağı karar TÜRKİYE'yi bağlamaz.Birde NATO'dan bahsetmişsin.Madem öyle şu bizim VATAN HAİNLERİ'ni verin öyleyse.Vermiyorsan o sizin bileceğiniz iş.Senin askerlerinde casusluktan içerde yatar.İş bu kadar basit.
lale Yunan askeri olmaları neyse birde Avrupa Birliği askeriymiş bunlar AB askerlerinin kafasına göre her istediği yere girebilme özgürlüğümü var? Biz sivil Türk vatandaşları AB ye girmek için 31 Temmuz 1959 dan beri bekliyoruz. :)
La bu yunanlılar ve rumlar kadar ezik bi millet görmedim. en az 500 sene osmanlı himayesinde kaldılar ama bir gram delikanlılık öğrenememişler. Birşey oldumu hemen avrupa devletlerinin arkasına saklanıyor.
başkalarının “şey”iyle ilişkiye alışık bunlar..çok korktuk!
yunanlara komşu demeyin bu kelimeyi yasakliyorum komşu komşuluğu gercek yapana denir
;@r.etkar ARKADAŞLAR. AKP SEÇİM ÖNCESİ. YUNAN STANLA DA İÇ ÇATIŞMA VE SAVAŞ ORTAMI OLUŞTURARARK ADALARI ÜZERİNDEN. SİYASET VE ÇATIŞMA ÇIKARTICAK BUNLAR DANIŞIKLI DÖNÜŞÜKLÜ. TIPKI HOLLANDA DA ALMANYADA VATANDAŞLARIMIZI KÖPEKLERE YEDİRTİLER YA SEÇİM ÖNCESİİİ
@4115 Ne içtiyşen git bir soğuk suda yuzunu yıka ayıkırsın kuzu iyi çarpmıs seni sana yaramıyan seyleri içme sonra cozutuyon ne dedigini bilmiyon
köpek havlamış duyan varmı
Ulan kıçınıza don alacak paranız yok, kendin de değil, AB ile tehdit ediyorsun. Sıkıyorsa kendin tehdit et. AB ye ihtiyacı olan sensin, biz değil. Aç köpek.
Onları bi sünnet edelim sonra göndeririz,Sizde bizden kaçan fetöcü hain askerleri vaftiz edin istiyorsanız.Hahhahha.....
YUNAN GAVURU.. EBEDİ.. DÜŞMAN.. AVRUPAYA GİTMEK İSTEYEN SURİYELİLERİ.. .. GÖNDERİN..GİTSİN.. YUNANİSTANA.. İLLA.. HERŞEY ALENİ Mİ? OLACAK..
sen önce elindeki vatan hainlerini ver ayı sonra iste
hiç birşey olmaz! zırlıyorlar! bizde ne zaman istersek o zaman bırakırız! nokta...
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