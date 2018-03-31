MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

Cevap kağıtlarında sadece 4 ders için kodlama ayrıldığını belirten Bakanlık, 4’ten fazla dersten sınava katılan adaylara yönelik, 21 Nisan Cumartesi günü saat 09.30'da telafi sınavı yapılacağını duyurdu.

MEB tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Açıköğretim kurumları sınavlarının 31 Mart – 1 Nisan tarihlerinde yapılmakta olan 2. dönem sınav oturumlarında 4’ten fazla dersten sınava giren adayların cevap kağıtlarında teknik bir hatadan dolayı 4 ders için kodlama alanı ayrılmıştır.

4’ten fazla dersten sınava katılan adaylara yönelik, cevap kağıtları eksik basılan dersler için, 21 Nisan Cumartesi günü saat 09.30’da telafi sınavı yapılacaktır.

Konu ile ilgili açıköğretim kurumları öğrencileri herhangi bir mağduriyet yaşamayacaktır. Yapılan bu teknik hata nedeniyle bütün öğrencilerimizden özür diliyoruz.