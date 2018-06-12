Sahile vurmuş şişeden çıkan not hayrete düşürdü

132 yıllık şişeden küçük bir kağıt parçası çıktı. Bu kağıt parçası dünyanın en eski şişe notuydu. Peki içinde ne yazıyordu?

Çıkanlar şok etti

1 / 60 Avustralya Yayın Kurumunun haberine göre, Alman gemisi tarafından 132 yıl önce denize bırakılan şişe mesajı, Batı Avustralya’nın başkenti Perth’in 180 kilometre kuzeyinde yer alan Wedge Adası kumsalında bulundu.

2 / 60 Şimdiye kadar bulunan en eski şişe mesajı olarak bu alanda yeni bir rekor kırılırken, eski rekor denize bırakılmasından, 108 yıl, 3 ay, 18 gün sonra 1934 yılında Danimarka’da bulunan şişe mesajına aitti.

3 / 60 Dünyanın en eskisi olma özelliği taşıyan şişe mesajını, eşi ile birlikte kumsalda gezintiye çıkan Tonya Illman adlı Avustralyalı kadının tesadüfen bulduğu belirtildi. Kumların arasında bulduğu şişeyi kitaplığını güzel göstereceği düşüncesi ile aldığını ancak içindeki mesajı sonradan fark ettiklerini ifade eden Illman, ‘‘Eve götürdük, kuruttuk ve açtığımızda Almanca basılmış bir form ile birlikte oldukça solmuş Almanca el yazısı gördük.’’ dedi.

4 / 60 Şişe mesajının tarihi özellikler taşıdığı kanısına varan Illman, durumu netleştirmek üzere Batı Avustralya Müzesine başvurdu. Yapılan incelemelerin ardından şişe ve içindeki mesajın, 12 Haziran 1886'da Alman yelkenlisi Paula tarafından Hint Okyanusu’na bırakılan binlerce şişeden biri olduğu ortaya çıktı.

5 / 60 Alman Deniz Gözlemevi tarafından bölgede daha kolay ve hızlı deniz rotasını belirlemek amacıyla 69 yıl (1864-1933) süresince yapılan deneyde, içerisinde geminin ismi, kaptanı, tarihi, seyahat güzergahı, ayrıldığı liman gibi detayların bulunduğu formun konulduğu binlerce şişe denize atılmıştı. Formda şişeyi bulanların en kısa zamanda, Hamburg’daki gözlem evine ya da en yakındaki Alman konsolosluğuna ulaştırmaları isteniyordu. Bugüne kadar bulunan 662 mesaj iade edildi ancak şişelerin akıbeti bilinmiyor. Dünyanın en eski şişe mesajı 2 yıl boyunca Batı Avustralya Müzesinde sergilenecek.

6 / 60 Büyük annenizin tavan arasını temizlemek size çok zor geliyorsa bizce bir kez daha düşünün! Çünkü bu hikayemizin kahramanı büyük annesinin tavan arasından tam olarak 71 milyon euro değerinde Çin işi antika bir vazo bulmuş.

7 / 60 Garaj satışı avcısı Rick Norsigian 45 dolara garaj satışından 2 kutu fotoğraf ve negatif satın aldı. Ancak Rick fotoğrafların negatiflerini değerlerinden habersiz olduğu için 4 yıl boyunca bilardo masasının altında sakladı. Bu negatif fotoğrafların değeri tam olarak 200 milyon dolar. Kısa bir araştırmadan sonra ise bunların Amerikalı çevre fotoğrafçısı Ansel Adams'a ait olduğunu öğrendi.

8 / 60 Garaj satışları hakkında ne düşünüyorsunuz? Dünyanın en kullanışlı ve en değerli ürünlerini kesinlikle orada bulabilirsiniz! Tıpkı Tony Marohn'un 2008'de garaj satışından karlı bir şekilde ayrıldığı gibi. Tony garaj satışından bazı belgeler dahil olmak üzere bir kutu malzeme satın aldı. Bu kutunun içerisinde aralarında Palmer Union Oil Şirketine ait birçok hisse senedi ve aynı zamanda 130 milyon dolar değerinde Coca- Cola hisse senedi bulunmaktaydı.

9 / 60 İngiltere'den 70 yaşındaki John Weber, bu fincanı atış bardağı olarak kullanmaktaydı ta ki değerinin 250.000 dolar olduğunu öğrenene kadar. Bu değerli bardak MÖ 3. ya da 4. yüzyıldan kalma sağlam Achaemenid altından yapılmıştır.

10 / 60 New York'da bir aile yakınlarındaki bir garajdan 3 dolara resimde gördüğünüz kaseyi aldılar. Fakat sonrasında bu kasenin çok değerli bir antika parça olduğunu ve değerinin ise 2.2 milyon dolar olduğunu öğrendiler ve büyük bir şok geçirdiler.

11 / 60 Hem Tv masası hem de bar olarak kullanılabilen bu antika masanın aslında bir Mazarin Chest olduğu anlaşıldı. Sonrasında yapılan değerlendirmelerden sonra 7.3 milyon dolara satıldı. Şimdiki değeri ise yaklaşık 10 milyon dolar. Olayın en komik tarafı ise bu antika masanın, masayı uzunca bir süredir arayan Viktoria & Albert Müzesi'nden sadece 3 dakikalık yürüme mesafesinde bir mühendisin evinde değeri bilinmeden yıllarca kalmasıdır.

12 / 60 Bazı pizza dolabı tasarımcılarının oldukça nezih ve pahalı bir zevkleri bulunmakta. İngiltere'de bir pizza salonuna, Papa'nın 17. yüzyılda kullandığı çok şık ve antika bir dolap konuldu ancak tabii ki de farkına varılmadan. Elbette kimsenin bilmediği bu değerli parçanın fiyatı yaklaşık 1.6 milyon dolardır.

13 / 60 Bazen insanlar altın madenlerinin üzerinde fark etmeden yürür bazen de göktaşı parçacığının üzerinde. Tıpkı Chelyabinsk'e düşen göktaşının bir parçacığına rastgelen bir bölge sakini gibi. Ancak bu altından bile değerli bir buluş çünkü değeri tam 800.000 dolar.

14 / 60 Mc Donalds'ın 1988 yılında çıkarttığı sos, dünyaca ünlü Rick and Morty isimli animasyon dizisinde tekrar gösterilmesi üzerine firma sosu tekrardan satışa çıkardı ve 14.000 dolar karşılığında sosu sattı.

15 / 60 2010 yılında, İngiliz işadamı Andy Fields, garaj satışından 5 dolara çok sayıda küçük resim aldı ve onları tekrardan çerçevelemeye karar verdi. Ancak daha sonra eski bir çerçevenin arkasında orijinal Warhol eskizi buldu ve hemen bir uzmana götürüp teyit ettirmek istedi. Ufak bir araştırmanın ardından ise bunun 2 milyon dolar değerinde orijinal Warhol eskizi olduğu anlaşıldı.

16 / 60 Robin Darvell adında bir adam katıldığı bir açık artırmada 46 dolara küçük bir tablo aldı. Ancak ilerleyen zamanlarda Robin'i bu tabloyla ilgili büyük bir sürpriz beklemekteydi. Çünkü bu küçük tablo dünyaca ünlü sanatçı John Constable'a aitti ve tablonun değeri yaklaşık 390.000 dolar idi.

17 / 60 Willys jeepleri 2.Dünya Savaşı sırasında ABD ordusu tarafından en çok kullanılan 4 tekerlekli araçtı.

18 / 60 2.Dünya Savaşı boyunca Amerika ve müttefik orduları tarafından kullanıldı.

19 / 60 Bu süreçte ise Amerika'da üretilen araçlar müttefiklerine bu yöntemle taşındı.

20 / 60 Parçalar halinde kutulara yerleştirilen bu araçlar Avrupa'ya ulaştırıldı.

21 / 60 Jeep isminin çıkışı ise daha ilginç. 2.Dünya Savaşı sırasında kullanılmaya başlandığında Amerikan askerleri tarafından Temel Reis çizgi karakterinin sahip olduğu gizemli bir hayvan olan "Eugene the Jeep" adı ile çağrılmaya başlanır.

22 / 60 "Eugene the Jeep" heryere girebilen ve tırmanabilen, çok kabiliyetli bir hayvandır.

23 / 60 Askerler Wills-Overland araçları Eugene the Jeep'e benzettikleri için zamanla bu ismi kısaltarak Jeep olarak söylemeye başlarlar ve bunun üzerine 1950 yılında markanın ismi "Jeep" şeklinde tescil edildi.

24 / 60 Kayıtlara göre Willys tarafından 359 bin 489 adet Willys MB Ford tarafından 277 bin 896 adet Ford GPW üretildi.

25 / 60 Savaş sonrasında ise yüksek yetenekleri nedeniyle özellikle çiftçiler arasında çok popüler oldu.

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33 / 60 Almanya'da ki teyzesinden kendisine miras kalan eve gittiğinde karşılaştığı kutuyla şok oldu.

34 / 60 Evin şimdiki sahibi olan adamın teyzesi Rusya'dan kaçmış ve 1940'larda Hamburg'a yerleşmişti. Almanya'nın Komünist yönetim altındaki yaşamdan daha güvenli olacağını düşünen kadın, kızartma tavasından çıkan bir yangında hayatını kaybetti.

35 / 60 Büyük teyzesi hakkında pek fazla bilgi verilmese de, eve gittiğinde karşılaştığı her tarafı kilitli sandıkla şok oldu.

36 / 60 Teyzesinden kalan evi gezen adam paslı sandığa uyumlu bir anahtar buldu. Sandığı ilk açtığında boş bir tepsi görsede biraz dikkatli incelediğinde tepsinin yarısında bir yüzük buldu.

37 / 60 Yüzükten tutup tepsiyi kaldırdığında ise sandığın ağzına kadar eşyalar ile dolu olduğunu gördü.

38 / 60 En büyük bölüm, eski kitaplar, fotoğraflar, savaş mektupları ve ailesinin gizli geçmişi ile doluydu. Yarasanın dışında, fotoğraflarda bulunan insanların bir kısmını tanımıyordu, ama kitaplardan biri duraklamasına neden oldu.

39 / 60 Adolf Hitler'in Mein Kampf adlı kitabının orijinal bir kopyasını buldu. 1920'lerde hapishanesinde geçirdiği otobiyografik bir manifesto olan kitap, gelecek Almanya'ya yönelik ideolojileri ve planları hakkında. Kitap o kadar da nadir görülmese de, bu 1943 yılında basılan orijinal bir kopyaydı.

40 / 60 Halen antika sayılan kitabın II. Dünya Savaşı sırasında adamın teyzesinde bir kopyası olduğu ve sandığında sakladığı ortaya çıktı.

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